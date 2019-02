Prijem u Beogradu: Republika Srpska odraz slobode srpskog naroda

BEOGRAD - U Beogradu je večeras održan svečani prijem koji organizuje Predstavništvo Republike Srpske povodom Dana Republike i 27 godina od proglašenja prvog Ustava Srpske.

Prijem u Starom dvoru počeo je intoniranjem himni Republike Srpske i Srbije "Moja Republika" i "Bože pravde". Himne su izvele vokalne umjetnice Valentina Milekić, Kristina Ivanović i Ana Marković Malbaša uz pratnju Gudačkog sastav Banjalučke filharmonije.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo što se u Beogradu obilježava dan kada je Srpska dobila prvi Ustav.

"Bio sam jedan od onih koji je prije 27 godina digao ruku i dao svoj glas za donošenje prvog Ustava Srpske", rekao je Dodik.

On je istakao da je srpski narod stradalnički narod koji se kroz vijekove borio za slobodu i dijelio tu slobodu sa drugima.

Dodik je naglasio da je Srpska formirana kao odraz slobode srpskog naroda, te da za Srbe nema slobode bez države.

"Arogancija međunarodnog faktora, koji je imao najveću operaciju "provođenja mira", nije uspjela u 20 godina da umanji Republiku Srpsku. Nešto su nam uzeli, ali nisu uspjeli u svom cilju. Republika Srpska poštuje međunarodno pravo", poručio je Dodik i dodao da Srpska svoj put veže za narodno jedinstvo na ovim prostorima.

Predsjedavajući Predsjedništva je naglasio da je Srpska zagledana u Srbiju i zahvalio srpskom rukovodstvu za pomoć i podršku.

Patrijarh srpski Irinej blagoslovio je današnje okupljanje, čestitavši Republici Srpskoj 27 godina postojanja.

On je naveo da Srpska i Srbija danas podnose mnoga iskušenja od onih kojih su im nekad bili prijatelji i kojima su sada "trn u oku".

"Iskušenjima možemo odoljeti samo ako Republika Srpska bude jedinstvena, isto kao i Srbija. Rijeka Drina nas ne dijeli, već spaja", poručio je patrijarh srpski.

Predsjednica Srpske Željka Cvijanović rekla je da je današnji prijem u Beogradu posvećen obilježavanju dva najznačajnija datuma u procesu stvaranja Republike Srpske - 9. januara 1992. kada je Republika rođena i 28. februara iste godine, kada je Srpska dobila svoj Ustav, a na temelju ustavnosti i svoje pravno, političko i administrativno funkcionisanje.

"Danas možemo s pravom reći da smo ponosni na svaki korak koji je Srpska načinila u 27 godina svog postojanja i razvoja čineći istovremeno ponosnim i sve nas zajedno - i one koji su je stvarali, i one koji su je nakon toga razvijali, one koji su u vrijeme njenog nastanka već bili rođeni, ali i one koji su se rodili nakon toga ili će tek biti rođeni", istakla je Cvijanovićeva obraćajući se prisutnima.

Prijemu prisustvuju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, premijer Republike Srpske Radovan Višković, potpredsjednici skupština Srbije i Republike Srpske, ministri u vladama Srbije i Srpske i ostali zvaničnici Srbije i Srpske.

Prijemu prisustvuju i predstavnici diplomatskog kora u Beogradu, ugledne ličnosti iz svijeta kulutre, umjetnosti, nauke, prosvjete, privrede i sporta Srbije i Republike Srpske i veliki broj zvanica i gostiju.

Ovo je peti prijem koji u Beogradu ovim povodom priređuje Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji.

Danas se navršilo 27 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske, jednog od najvažnijih konstitutivnih akata koji su bili osnov za njeno stvaranje.

Skupština srpskog naroda u BiH, koja je osnovana 24. oktobra 1991. godine nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini tadašnje SR BiH, donijela je desetak konstitutivnih akata koji su bili ustavnopravna osnova za stvaranje Republike Srpske, ali dva su najbitnija - Deklaracija o proglašenju Republike Srpske i Ustav Republike Srpske.

Skupština srpskog naroda BiH Deklaraciju je donijela 9. januara 1992. godine, a Ustav 28. februara te godine.

(RTRS)

Cicović: Srpska za uspjeh BiH uz punu primjenu Dejtonskog ustava

Institucije Republike Srpske čvrsto su opredijeljene za uspjeh BiH koji je moguć isključivo uz punu i vjernu primjenu dejtonskog Ustava, izjavio je večeras direktor Predstavništva Srpske u Srbiji Mlađen Cicović na svečanom prijemu u Beogradu povodom 9. januara - Dana Republike Srpske i proglašenja njenog prvog Ustava.

On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da i ove godine Srbija i Srpska obilježavaju zajedno ova dva važna istorijska datuma.

"To što smo zajedno vidim ne samo kao jasnu potvrdu da mi volimo svoju Republiku Srpsku, nego i da joj svojim prisustvom ovdje poštovanje ukazuju i predstavnici drugih naroda i država, kojima se i ovom prilikom zahvaljujem", istakao je Cicović na prijemu kojem prisustvuju zvaničnici Srpske i Srbije.

On je podsjetio da je u oktobru prošle godine, Vlada Republike Srpske usvojila Specijalni izvještaj pod nazivom "Subverzija dejtonskog sistema", koji je tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dostavio članicama Savjeta bezbjednosti UN, uz 20. redovni izvještaj Republike Srpske.

Taj specijalni izvještaj Republike Srpske, koji je pretočen u knjigu bavi se, naveo je on, dejtonskom strukturom BiH kakva je prije više od 23 godine mudro definisana međunarodnim ugovorom, kao i upornim napadima koje su Republika Srpska i BiH pretrpjele od nastanka, te pravnom i političkom potrebom da se sporazum u cjelosti sprovede.

Cicović je izrazio uvjerenje da će čitanje ove knjige kao dokumenta Republike Srpske pomoći razumijevanju značaja očuvanja i poštovanja Dejtonskog sporazuma, koji je definisao strukturu održivog političkog sistema u složenom državnom uređenju.

On je dodao da je uvjeren da će ova knjiga pokazati da institucije Republike Srpske uz odbranu pravnog položaja Srpske ponovo izražavaju čvrsto opredjeljenje za uspjeh BiH koji je moguć isključivo uz punu i vjernu primjenu dejtonskog Ustava.

"Živjela Republika Srpska! Živjela Republika Srbija!", poručio je Cicović na prijemu, na kojem je kao poklon gostima dijeljena knjiga koja sadrži Specijalni izvještaj pod nazivom "Subverzija dejtonskog sistema".

Vulin: Srbija uz Srpsku i kada se slavi, ali i kada je teško

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je večeras da je Srbija uz Republiku Srpsku ne samo kada se slavi, već i kada je teško, ali i kada se radi i treba obezbijediti nešto dobro za građane Srpske.

Vulin, koji prisustvuje prijemu u Starom dvoru u Beogradu koji organizuje Predstavništvo Srpske u Srbiji povodom Dana Republike i 27 godina od proglašenja prvog Ustava Srpske, rekao je novinarima da se osjeća kao kod kuće kad god ide u Republiku Srpsku.

On je naglasio da je na današnjoj sjenici vlada Srbije i Republike Srpske bilo riječi o tome da još više treba da umrežiti namjensku industriju Srpske i Srbije, da bi se sačuvala industrija, zaposlili ljudi i život građana Srpske učinio boljim.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska treba da zna da ima svog svog saveznika u njemu i u Srbiji, onog ko zna koja je vrijednost Srpske.