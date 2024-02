Prijem u Beogradu: "Ustav RS demokratski izraz volje srpskog naroda"

BEOGRAD - Tradicionalni prijem povodom obilježavanja Dana Republike Srpske i 32 godine od donošenja njenog prvog Ustava održan je u Beogradu, u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Prijemu u Domu vojske Srbije prisustvovali su Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković, predsjednici skupština Srpske i Srbije Nenad Stevandić i Vladimir Orlić.

Na prijemu, koji je počeo intoniranjem himi Srbije i Republike Srpske prisutni su i ministri za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir, unutrašnjih poslova Siniša Karan, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, energetike i rudarstva Petar Đokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić, saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović,ministar zdravlja Srbije Danica Grujičić kao i šef Predstavništva Republike Srpske Mlađen Cicović, koji je i domaćin prijema.

Svečanosti su prisustvovali i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić, Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, predstavnika diplomatskog kora, istaknutih ličnosti iz svijeta kulture, nauke, umjetnosti, privrede i sporta Srbije i Srpske, akademici, generali, naučnici, predstavnici zavičajnih udruženja i druge zvanice.

Deseti, jubilarni prijem u Beogradu povodom obilježavanja dva značajna datuma - Dana Republike Srpske i godišnjice proglašenja njenog prvog Ustava, održava se u organizaciji Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

Ustav Republike Srpske je konstitutivni akt koji je demokratski izraz volje srpskog naroda u Srpskoj, istakao je NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije na prijemu povodom obilježavanja Dana Republike Srpske i 32 godine od donošenja njenog prvog Ustava.

Patrijarh je čestitao Dan Republike Srpske i iz centra Beograda, kao što je učinjeno nedavno i iz centra Banjaluke, te jubilej donošenja Ustava Srpske.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u Beogradu, na prijemu povodom obilježavanja Dana Srpske i 32 godine od donošenja njenog prvog Ustava, da su Srbi u Srpskoj spremni da budu dio mira na ovom prostoru, ali da nisu spremni da izgube Republiku Srpsku i ostaju privrženi svom srpskom nacionalnom indentitetu, ne upadajući u neoliberalnu zabludu.

Dodik je naglasio da je važno šta kažu Srbi, a ne stranci, i poručio da neće uspjeti pokušaji uništavanja kolektivne svijesti Srba.

"Naša politika može biti samo naša i ničija druga. Zato sam ponosan na Republiku Srpsku i njenu nezavisnost, mi ne biramo vladu, kao i Srbija, pod uticajem stranaca. To je izbor naroda i političke volje. To je veoma važno, a njima se to ne sviđa. Opstaćemo i ostaćemo i bićemo jednog dana sa Srbijom. Bićemo dio državne zajednice, teritorije. Danas smo već dio iste kulutre, iste vjere", istakao je Dodik obraćajući se prisutnima u Domu vojske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da mu je velika čast što prisustvuje večerašnjem prijemu u Beogradu povodom 32 godine od donošenja prvog Ustava Srpske i Dana Republike i istakao da je Ustav Srpske nedjeljiv od 9. januara.

"Već smo u četvrtoj deceniji proslava Ustava Srpske, koji je nedjeljiv od 9. januara. To pokazuje da smo mi narod sa visokim stepenom samopoštovanja, vrlo čvrsti u svojim uvjerenjima", rekao je Stevandić Srni uoči prijema.

