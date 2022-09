Prikupljeni potpisi za sazivanje sjednice: Akcize na gorivo ukidaju pod hitno?

SARAJEVO, BANJALUKA - Poslanici Predstavničkog doma BiH i delegati Doma naroda BiH sakupili su potpise za sazivanje posebnih sjednica s jednom tačkom dnevnog reda, a to je konačno usvajanje izmjena Zakona o akcizama kojim se ukidaju akcize na naftu i naftne derivate, što će za posljedicu imati niže cijene goriva u narednih šest mjeseci.

"Zahtjev još nismo predali i završavamo proces prikupljanja potpisa i već imamo dovoljan broj. Kao predlagači zakona daćemo mogućnost i drugim strankama koje su odranije podržavale ovaj zakon da se potpišu i to će biti znatno veći broj potpisa nego što je potrebno", rekao je za "Nezavisne novine" Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu BiH.

Dodao je da, po Poslovniku, predsjedavajući oba doma parlamenta BiH sjednicu treba da zakažu u roku od tri dana.

Podsjećanja radi, izmjene Zakona o akcizama u Predstavničkom domu BiH usvojene su u martu ove godine, međutim kasnije je Dom naroda BiH taj zakon usvojio u različitom tekstu jer je usvojen amandman Dušanke Majkić, delegata SNSD-a u Domu naroda BiH. Taj amandman podrazumijevao je da akcize na naftu i naftne derivate budu ukinute svega 30 dana, umjesto šest mjeseci, kako je usvojeno u Predstavničkom domu BiH. Obrazloženje delegata za smanjenje roka primjene zakona bilo je da je rok od šest mjeseci veliki i da je moguće da u tom periodu dođe do stabilizacije tržišta, te da znatno niže cijene nafte i naftnih derivata u dužem periodu mogu privući građane iz zemalja regiona, što može dovesti do nestašice ove vrste robe na domaćem tržištu.

S obzirom na to da su u dva doma parlamenta BiH usvojena dva različita teksta zakona bilo je neophodno njihovo usaglašavanje, zbog čega je formirana Zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH u kojoj su učestvovala tri delegata Doma naroda i tri poslanika Predstavničkog doma. Ova komisija nedavno je završila taj posao i usaglasila zakon na način da će njegova primjena trajati 60 dana s mogućnošću produženja još tri mjeseca i u suštini na kraju su usaglašene i usvojene izmjene Zakona o akcizama onako kako je bilo predloženo i usvojeno još u martu u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Na kraju, da bi ove izmjene Zakona o akcizama stupile na snagu, potrebno je da ih usvoji i Predstavnički i Dom naroda BiH, zbog čega će biti i zatraženo sazivanje hitne sjednice.

"Do sada su uvijek sazivali. Postoji i način da je uprkos potpisima ne sazovu, ali mislim da bi to bio jedan od glupljih poteza s obzirom na to da su izbori blizu. Ovo je prvi put da su izbori saveznik građanima da dobiju nešto za sebe, u ovom slučaju jeftinije gorivo", rekao je Magazinović.

Kada je riječ o samim izmjenama zakona, njima je predviđeno da u periodu od šest mjeseci, s mogućnošću produženja od još tri mjeseca, budu ukinute akcize na naftu i naftne derivate, a posljedica toga biće jeftinije gorivo na pumpama u Bosni i Hercegovini od 30 do 40 feninga, zavisno od vrste goriva.

"Poslije usvajanja izmjena zakona Upravi za indirektno oporezivanje BiH treba nekih 15 do 20 dana da uskladimo softver u smislu uvoznih dadžbina i da se on istestira, nakon čega se može ići u primjenu", rekao je za "Nezavisne novine" Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

On ističe je osim usvajanja izmjena Zakona o akcizama neophodno izraditi i podzakonski akt kojim će se urediti pitanje zaliha nafte i naftnih derivata.

"Na tržištu se nalaze velike zalihe na koje su već plaćene akcize, tako da i to treba definisati kako prometnici i trgovci ne bi imali nedoumica i naravno da ne bi došlo do zloupotreba", rekao je Kovačević