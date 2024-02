Pripadnik HVO dobio simboličnu kaznu za zločine nad Srbima

DERVENTA - Derventski logoraši ogorčeni su nagodbom koju je nekadašnji pripadnik HVO Haris Skelić postigao sa dobojskim Tužilaštvom.

Za zločine nad Srbima u derventskim logorima dobio je samo godinu dana zatvora, piše RTRS.

Žrtve i svjedoci tih zločina očekivali su, nakon što je Okružni sud u Doboju potvrdio optužnicu protiv Skelića, da uskoro počne suđenje, ali umjesto toga uskoro bi mogao na slobodu.

O zločinima Skelića svjedoči Dervenćanin Drago Knežević.

Posljedice premlaćivanja i lomljenja kostiju i danas su evidentne. Priča da je prilikom jednog takvog zlostavljanja Skelić izvadio pištolj i rekao mu da se ubije.

"Morao sam uzeti taj pištolj i staviti na sljepoočnicu, pomislio na ženu i djecu, povučem taj pištolj, sreća puče u prazno. On mi psuje majku četnički i onda me udara po grudnom košu i licu čizmama, krv mi je krenula iz usta, tako me isprebijao", priča Knežević.

Ništa bolje nisu prošli ni ostali logoraši, prisjeća se Knežević. Sve to ispričao je i tužiocu u Doboju, očekivao je da počne suđenje, ali je umjesto toga Skelić postigao sporazum o priznanju krivice sa Tužilaštvom i dobio simboličnih godinu dana zatvora.

"Udarao je i mene i druge zarobljenike, kao i njegov brat blizanac Muriz Skelić. Kad sam pročitao u novinama da se tužilac s njim nagodila na godinu dana zatvora i da će on za svoje dvije, tri plate moći to otkupi i ode, a preko 50 odsto zatvorenika je pomrlo, ne zbog starosti,u pedesetim i šezdesetim godinama, onda možete misliti kakvi su to logori bili u Derventi i kroz šta smo sve prošli", ističe Knežević.

Očito je da srpski narod ne može očekivati bilo koju vrstu pravde i prava kada su u pitanju muslimansko-hrvatski zločini nad njima, smatraju u Savezu logoraša. Ogorčeni su nagodbom za zločine nad nedužnim ljudima.

"Skelić je u suštini aboliran, oslobođen tih zločina. Јe li moguće da čovjek koji je ubijao, prebijao Srbe i mučio ih dobije godinu dana zatvora? Imamo žive ljude koji bi svjedočili i koji su dali izjave, ali uzaludno je sve jer za Srbe očito nema pravde", kaže predsjednik Saveza logoraša Anđelko Nosović.

U objavljenoj optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Doboju navodi se da je Skelić od maja do juna 1992. godine u logorima u vojnom skladištu Rabić i Polje fizički zlostavljao zatvorenike, civile srpske nacionalnosti, nanoseći im povrede. Od 19. oktobra prošle godine nalazi se u pritvoru u dobojskom zatvoru. Prethodno je iz ekstradicionog pritvora u Minhenu izručen BiH.

