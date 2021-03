Privredna zajednica pozdravila najavu samita Srbije i BiH u Beogradu

SARAJEVO - Privrednici iz Srbije i Bosne i Hercegovine već krajem proljeća ili početkom ljeta trebalo bi da se okupe na samitu u Beogradu.

Ovu inicijativu, koju je juče u okviru svoje posjete Sarajevu sa članovima Predsjedništva BiH podijelio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, domaći privrednici su pozdravili jer to može, kako ističu, da unaprijedi saradnju i omogući lakši i bolji transport robe.

Nemanja Vasić, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, za "Nezavisne" ističe da za privrednike koje okuplja Komora ovaj samit znači mnogo.

"Što veće tržište - veća je mogućnost za prodaju proizvoda i što se više budemo trudili oko zajedničkog tržišta - biće nam lakše. Ne treba u sve gurati politiku. Vidite da Srbija i sa Kosovom ima privredne odnose mnogo bolje nego BiH, nažalost. Pravimo tu određene greške, a ne bi trebalo, jer je to dobro i za jedne i za druge i to ne bi trebalo vezati za politiku, a u BiH se sve veže za politiku. Inicijativa je dobra i sigurno će donijeti unapređenje trgovine, što je dobro i u okviru one ideje o zajedničkom tržištu zemalja Balkana o kojem se stalno priča, te ukidanje prepreka na granicama kada je u pitanju zadržavanje robe", rekao je Vasić.

Vladimir Blagojević iz Privredne komore Republike Srpske za "Nezavisne" kaže da je značajna ova inicijativa, posebno u godini koja je iza nas i koju je obilježila korona.

"Sve to utiče i na privredu Republike Srpske i vjerujem da će organizovanjem takvih skupova doći do boljeg međusobnog povezivanja i unapređenja saradnje. Sve to može samo doprinijeti boljem poslovanju privreda u regionu. Ono što je važno reći jeste da su BiH najvažniji spoljnotrgovinski partneri Srbija i Hrvatska", rekao je Blagojević, podvlačeći da je jako važno da se otklone svi problemi pri izvozu bh. robe u susjedne zemlje.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, za "Nezavisne" ističe da svako novo sastajanje privrednika, razmjena iskustava i ponuda donose dobro.

"Mi u sistemima privrednih komora nikada nismo ni prestajali imati kontakte i zajedničke inicijative, te prisustvovanje sajmovima, konferencijama i u Beogradu, i u Sarajevu, i u Podgorici, i u Prištini, tako da je što se tiče privrednika ovo dobrodošlo. Samo postavlja se pitanje kako će biti organiziran i kako će epidemiološki uslovi dozvoliti da se to desi. Moguće da i on bude neka vrsta online samita, kao što se i najznačajniji samit u regiji, Sarajevo biznis forum, okreće online susretima. Naslanjanje jednog samita na drugi kao kontinuitet dobrih susreta uvijek je dobrodošlo", kaže Jašarspahić.

On ističe da se uvijek u BiH više uvozi, nego što BiH izvozi kada su u pitanju komšije, te da bi dobro bilo kada bi taj samit pomogao da se izjednači ta razmjena, kao i da se ukinu carinske barijere.

Aleksandar Vučić je rekao da je na sastanku sa članovima Predsjedništva BiH inicirao da se organizuje veliki samit BiH i Srbije u Beogradu, na svim nivoima administrativnih vlasti, ali i biznismena i privrednika iz svih dijelova obje zemlje.

"To bi trebalo da bude najveći samit, samit saradnje, otvorenosti, poverenja, da otvorimo granice da bi kamioni i ljudi mogli brže da prolaze i da bismo imali veću trgovinsku razmenu", rekao je Vučić.

On je naveo da je trgovinska razmjena u 2019. godini bila 1,959 milijardi evra, te da je u 2020. godini bila niža za oko 10 odsto zbog pandemije, ali da će u ovoj godini premašiti dvije milijarde.

Naglasio je da je potrebno da Srbija i BiH u budućnosti šire otvore granice jedna prema drugoj te da fitosanitarne inspekcije rade 24 sata dnevno da kamioni ne čekaju na granicama.

"Ljudi traže rešenja i hoće da rade. Naša ekonomija mora da radi. Razgovarali smo o infrastrukturnim ulaganjima i povezivanju. Kad napravimo auto-put preko Bijeljine, od Tuzle do Beograda će biti potrebno sat i 40 minuta. Možete na kafu iz Tuzle u Beograd i obrnuto", rekao je Vučić i dodao da će se od Bijeljine stizati i brže, za 65-70 minuta.

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, ocijenio je juče da robna razmjena između Srbije i BiH može da bude mnogo veća.

"Mislim da će ovakav forum doprinijeti tome", istakao je Dodik, koji je zahvalio što je, kako je rekao, Srbija stavila na raspolaganje industriju repromaterijala koja treba da snabdijeva građane BiH.

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, naglasio je značaj razgovara o samitu Srbije i BiH, dok je Šefik Džaferović, takođe član Predsjedništva BiH, rekao kako je vrijeme da se region mane teških tema i krene drugačijim putevima, te potvrdio da je dogovoreno organizovanje ekonomskog foruma za nekoliko mjeseci u Beogradu.

"Ekonomski forum - zašto da ne, svi neka sarađuju s ciljem prosperiteta ljudi koji žive u obje zemlje. Moramo da krenemo sa relaksacijom odnosa. Ljudi odlaze i iz BiH i iz Srbije u bolje uređene sisteme. Krajnje je vrijeme da na bazi ovih principa intenziviramo naš dijalog", istakao je on.