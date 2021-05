Pročitajte kako je CIK kaznio stranke koje svjesno krše zakon

SARAJEVO - Zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH, Centralna izborna komisija (CIK) BiH kaznila je 53 političke partije sa 337.150 KM.

Kazne su izrečene na osnovu izvršene revizije finansijskih izvještaja političkih partija iz 2018. godine, kao i postizbornih izvještaja koje su stranke dužne dostaviti odmah nakon završetka izbora.

Zanimljivo je da gotovo i nema političke partije koja nije kršila zakon, a među njima su i one za koje je do sada utvrđeno da su čak 14 puta kršile iste odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Sankcije koje je izrekao CIK BiH pokazuju da gotovo nijedna stranka ne vodi evidenciju o prihodima i rashodima niti na pravilan način popunjava postizborne finansijske izvještaje. Takođe, revizori CIK-a utvrdili su i da rijetko koja politička partija na ispravan način vodi poslovne knjige i troši sredstva u skladu sa finansijskim planom.

"Ako se radi o neznanju, treba uložiti više u edukaciju i trening. Međutim, imam utisak da se više radi o namjeri prikrivanja nedozvoljenih sredstava za finansiranje političkih subjekata", rekla je Irena Hadžiabdić, član Centralne izborne komisije BiH.

Članovi CIK-a složili su se da je u narednom periodu neophodno raditi na izmjenama određenih zakona, ali i na pooštravanju sankcija s obzirom na to da, kako je rekla Vanja Bjelica Prutina, član CIK-a, mnoge stranke planiraju plaćanje kazne jer je nevjerovatno da su pojedine kažnjavanje po 14 puta.

Kada je riječ o samim strankama, najveću kaznu dobio je Nezavisni blok i to 27.000 KM, a slijeda ga Savez za Stari grad sa 21.000 i Naša stranka sa 20.000 KM. Značajne kazne dobili su i SP 16.000 KM, SDP 15.900 KM, zatim Ujedinjena Srpska 12.500 KM i SDA 12.000 KM.

Sve stranke kojima je izrečena kazna u roku od 15 dana imaju mogućnost žalbe Sudu BiH, koji na kraju daje konačnu riječ, odnosno ima mogućnost da potvrdi prvobitnu kaznu, da je smanji ili da je poništi, što se rijetko dešavalo u prošlosti.

"Revizija za 2018. godinu pokazala je da je kršenje Zakona o finansiranju, ne izuzetak, nego pravilo i tako nešto je nedopustivo. Treba da radimo na polju edukacije, ali uvažavajući činjenicu da imamo stranke koje su 14 puta kažnjavane, mislim da je kaznena politika i CIK-a i Suda BiH, koji je nerijetko snižavao iznose kazne, isuviše blaga. Očigledno je da kazne koje izričemo nemaju odvraćajući karakter i nadam se da ćemo ubuduće značajno rigoroznije kažnjavati ovu vrstu prekršaja, pogotovo povratnike", rekla je Bjelica Prutina.

Pri određivanju kazne članovi CIK-a posebno su cijenili da li je određeni politički subjekt kojem se izriče kazna i ranije kršio zakon, a istaknuto je i to da su povratnici u kršenju tog zakona vjerovatno svjesni da to rade s obzirom na to da su kazne koje su im ranije izricane bile mizerne u odnosu na ono što stranka potroši tokom godine ili u izbornoj kampanji.

Jedno od pitanja koje su postavili članovi CIK BiH su i prazni finansijski izvještaji, jer ima slučajeva da je stranka uredno registrovana na sudu, ali nije učestvovala na izborima.

Izrečene kazne

NEZAVISNI BLOK 27.000 KM

SAVEZ ZA STARI GRAD 21.000 KM

NAŠA STRANKA 20.000 KM

SP 16.100 KM

SDP 15.900 KM

US 12.500 KM

SDA 12.000 KM

SBiH 11.200 KM

SBB 10.000 KM

SDS 10.000 KM

DNS 10.000 KM

HDZ 1990 9.500 KM

DF 9.000 KM

PDP 5.000 KM

SNSD 3.500 KM