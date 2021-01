Prodanović: Najbolje rješenje dogovor bez stranaca

BANJALUKA - Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Lazar Prodanović smatra da bi domaći politički lideri trebalo da iskoriste ovu godinu, u kojoj nema izbora, i postignu konsenzus o izmjenama u izbornom zakonodavstvu, jer je najbolje da se sami dogovore, bez miješanja stranaca.

Prodanović je istakao da ima dosta posla, te da je volja ključni faktor za gotovo sve zadatke.

"Još nije bilo razgovora o formiranju nove interresorne ili neke druge radne grupe u parlamentu BiH, jer je nakon izbora bila jedna, odnosno dvije sjednice. Bilo bi veoma dobro da te aktivnosti počnu što prije", rekao je Prodanović za "Glas Srpske".

On je dodao kako još ima krupnih pitanja, među kojima je i implementacija presude u predmetu "Sejdić i Finci", o čemu prvo treba da bude političke saglasnosti.

"Ako postoji spremnost, sve je moguće. U suprotnom, imaćemo samo, uslovno rečeno, konfrontacije", rekao je Prodanović.

Odgovarajući na pitanje da li ima dovoljno političke volje za izmjene Izbornog zakona, Prodanović je naglasio da su svi svjesni da to treba raditi i oni koji su svoje predstavnike inkorporisali u Centralnu izbornu komisiju BiH /CIK/ i oni koji smatraju da je to nezakonito.

"To podrazumijeva ozbiljnu analizu mandata opštinskih izbornih komisija i CIK-a, te niz drugih pitanja od tehničkih do suštinskih. Jedno od prvih je ujednačavanje vrijednosti glasa u izbornim jedinicama, zatim tu je priča o biračkim odnosima i tako dalje. O tome se stalno govori i to ne treba raditi `pet do dvanaest`", rekao je Prodanović.