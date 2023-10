Prodanović: U Bratuncu nema gore partije od SNSD-a, kćerka se stidi što sam njihov član (VIDEO)

BRATUNAC - Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović (SNSD), osudio je ponašanje i odnos odbornika skupštinske većine prema odborničkim obavezama, ali i prema stanovnicima ove opštine.

Prodanović je na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Bratunac iznio teške optužbe za kriminal protivh brojnih političara, a pogotovo iz SNSD.

On je kazao da niti jedna sjednica nije prošla bez uslovljavanja, te poručio da neće biti ničija marioneta.

“To Lazar Prodanović nije bio ni kada je imao dvije godine, ni kada ima 66 godina. Meni ne trebaju ovdje tri visoka predstavnika koji će reketirati, ucjenjivati. Imam dokumentaciju, dostaviću je policiji i sudovima da rade. Neće me niko ucjenjivati. Nisam naivan, nisam došao da mi neko po glavi urinira. To se nikada neće desiti. Ne mogu me ucjenjivati. Danas imamo rebalans budžeta, zbog rebalansa i situacije u kojoj se nalazimo upitno je da li ćemo moći Domu zdravlja isplatiti plate”, kazao je Prodanović.

Na Skupštini se našao rebalans budžeta Opštine Bratunac. Nije usvojen zbog nedostatka kvoruma. No Prodanović se osvrnuo i na odbornike, prenosi N1.

“Svaki dan mi je puna ladica zahtjeva. Niti jedan odbornik me nije pitao ni za jedan javni interes, isključivo za lični, beskrupulozan. Da sam znao nikada se ne bi kandidovao za ovu poziciju. Ovdje ne postoji pravna država. Ovdje su savjetnik predsjednika Republike Srpske, direktor republičke institucije, pozvali me telefonom nisu za bilo šta. U petak su mi rekli da ne postoji niti jedna sporna stvar u tačkama dnevnog reda. Sa svima sam pojedinačno obavio razgovor. Šta hoće? Da ja pljačkam za njih? Da ja radim za njihove mafijaše?”, pitao je Prodanović.

Prodanović koji je bio dugogodišnji parlamentarac i u vrhu struktura SNSD-a sada poručuje da mu je ponos veći od bilo čega i da neće prihvatiti manipulacije. Nije štedio ni prvog čovjeka lokalnog ogranka svoje partije.

“Nisi mogao prihvatiti da te izmanipulišu na taj način. Šta ti uopšte treba mjesto predsjednika? Da dođu, prave ručkove, ucjenjuju za jedno dvoje, troje ili petoro, a ovdje narod na rubu propasti. Govorite o demokratiji, ovaj narod ne zaslužuje bolje. Pet hiljada ljudi bi se skupilo i motkama sve pobilo. Ovaj narod ne zaslužuje da ga tako ponižavaju”, rekao je Prodanović.

Naveo je i to kako “SNSD igra igre s Bošnjacima i namjerno podiže tenzije u Bratuncu”.

Prodanović, između ostalog, tvrdi da problem u Bratuncu nije u ostalim političkim strankama, već u SNSD-u.

“Od kada sam došao, niti jedna sjednica nije prošla da nisu bili uslovi. Oni su mislili da sam ja njihova marioneta. Oni su mislili da ću ja orgazam doživjeti zato što sjedim na ovakvom prljavom mjestu. Gospodine predsjedniče, saučesnik ste. Ovdje nije problem ni u Ujedinjenoj Srpskoj, ni u DNS, ovdje je u SNSD-u i ko je SNSD. Korumpirane strukture koje ostvaruju svoje ciljeve, preko žene, preko brata, preko kuma. To više nema smisla. Ja ne znam šta ti ljudi od mene očekuju? Da ja budem potpisnik njihovih mafijaških poslova. Nagurali su koga su mogli. Naplaćuju radna mjesta. Bogate se na beskrupolozan način, a sitne, male jadnike prijavljuju”, rekao je načelnik Bratunca ističući da on nikada nije potrošio ni marku javnog novca u privatne svrhe.

Lazar Prodanović je posebno istakao da ga se kćerka stidi što je u SNSD-u.

“Kćerka me pita kako me nije sramota da ikada sjednem negdje sa takvim ljudima. To mi je nekoliko puta rekla i ima pravo. Svoj život sam posvetio javnom interesu. Zato se vi, djeco, morate za svoj život izboriti u Holandiji, u Beogradu. Ovdje vam nema mjesta sa ovakvim ljudima, nigdje i nikad”, naglasio je Prodanović.

On kaže da mladi i stručni ljudi ne mogu da dobiju šansu zbog, kako je rekao, nepotizma, ličnog i stranačkog mešetarenja odbornika i njihovog okruženja.

