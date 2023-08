Produžena misija timovima civilne zaštite Srpske i FBiH u Sloveniji

SARAJEVO - Savjet ministara odobrio je večeras produžetak misije timovima za zaštitu i spasavanje iz BiH koji rade na saniranju posljedica nedavnih poplava u Sloveniji, i to timu Republičke uprave civilne zaštite do 31. avgusta, a timu Federalne uprave civilne zaštite do 25. avgusta, sa teškim radnim mašinama i neophodnim ljudstvom.

Savjet ministara je na vanrednoj telefonskoj sjednici donio odluku o izmjeni i dopuni odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve budžeta institucija i međunarodnih obveza BiH za ovu godinu za finansiranje troškova upućivanja timova za zaštitu i spasavanje iz BiH u svrhu pružanja međunarodne pomoći Vladi Slovenije u saniranju posljedica poplava.

"Ukupan iznos odobren iz tekuće budžetske rezerve institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za finansiranja troškova timova iz BiH za pružanje međunarodne pomoći Vladi Slovenije povećava se za 150.000 KM i sada iznosi 500.000 KM", saopšteno je iz iz Savjeta ministara.

Savjet ministara je na vanrednoj telefonskoj sjednici održanoj 10. avgusta donio odluku kojom je odobreno upućivanje dva tima za zaštitu i spašavanje iz BiH - tima Federalne uprave civilne zaštite i tima Republičke uprave civilne zaštite, sa teškim radnim mašinama i neophodnim ljudstvom. Za finansiranje troškova ovih timova izdvojeno je 350.000 KM, podsjeća se u saopštenju.