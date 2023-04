Promašio temu: Helez u SAD pričao o NATO-u i Srpskoj umjesto o ekonomiji

VAŠINGTON, SARAJEVO - Iako Predsjedništvo BiH nije potvrdilo imenovanje Zukana Heleza, ministra odbrane BiH, za guvernera BiH u MMF-u, on je otputovao na zasjedanje u Vašington, s tim da se tamo najmanje bavi ekonomijom i uglavnom obilazi vojne zvaničnike, priča o ruskom uticaju, Srebrenici, NATO-u, Republici Srpskoj i neophodnosti povećanja prisutnosti američkih snaga u BiH.

Ovakvo ponašanje Heleza, očekivano, osudili su u Republici Srpskoj, gdje kažu da to što on radi, Bosnu i Hercegovinu vodi u ambis, istovremeno naglašavajući da je on u Vašingtonu turistički, jer ga Predsjedništvo BiH nije potvrdilo kao guvernera BiH u MMF-u.

Helez je u Vašingtonu razgovarao s Karom Aberkrombijem, koordinatorom za nacionalnu bezbjednost za odbrambenu politiku i kontrolu naoružanja, a nakon čega je rekao da je "obeshrabrujuće da Tužilaštvo BiH ne procesuira odgovorne za negiranje genocida u Srebrenici, što za posljedicu ima opštu nesigurnost i odlazak mladih iz zemlje". Helez se u Stejt departmentu sastao i sa Stenom Braunom, glavnim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara, s kojim je razmijenio mišljenja i "o blokadama pojedinih članova kolektivnog šefa BiH na putu ka evroatlantskim integracijama".

Iz Ministarstva odbrane BiH saopšteno je i da je Braun izrazio zabrinutost "da se u Republici Srpskoj pokušava uvesti ruski tip vlasništva vladavine, te gašenje slobodnih i nezavisnih medija".

"Helez u SAD gostuje turistički ili eventualno kao član SDP-a, na račun građana BiH, gdje vodi političku propagandu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika", rekao je Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH.

Komentarišući boravak Heleza u SAD u svojstvu guvernera MMF-a, Goganović je rekao da procedura njegovog imenovanja još nije završena, a da, prema informacijama kojima raspolaže, neće ni biti imenovan.

"Formalno-pravno Helez u SAD boravi u svojstvu ministra, ali ne i guvernera u MMF-u. Ako je otišao kao ministar odbrane, opet su prekršene procedure, jer je Ministarstvo najosjetljiviji sistem i praksa je da uvijek idu mješovite delegacije, odnosno uz saglasnost oba zamjenika ministra", rekao je Goganović, a prenosi Srna.

Što se tiče imenovanja Heleza kao guvernera BiH u MMF-u, njega je Savjet ministara BiH na prvoj održanoj sjednici predložio za tu poziciju, međutim u daljoj proceduri pred Predsjedništvom BiH koje ga treba potvrditi, nije bilo saglasnosti o tome.

U četvrtak smo u Predsjedništvu BiH pokušali saznati dokle se stiglo s tim imenovanjem, međutim do zaključenja broja odgovore nismo dobili.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, rekao je da Helez, svojim istupima nikome ne ide u prilog te da vodi BiH u ambis.

"Kada imate takav stav i ministra koji pretenduje da zastupa sve narode iz BiH, onda se čovjek zaista zapita gdje to živi i čemu ovo sve vodi. Mislim da su prešli sve granice i norme i takvi njihovi napadi vode nas u ambis", rekao je Čubrilović.

Podsjećanja radi, Helez je u Vašington na sastanak MMF-a otišao kao guverner BiH u toj međunarodnoj finansijskoj instituciji, a što su analitičari ocijenili kao neprimjereno, jer Helez nema znanja da u ime BiH govori o tim temama. Nakon što su "Nezavisne" objavile priču o tome, reagovala je i Željka Cvijanović, predsjedavajuća Predsjedništva BiH, koja je rekla da Helez formalno-pravno nije guverner BiH u MMF-u, jer Predsjedništvo BiH nije donijelo tu odluku.