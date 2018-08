Promijenili stranačke dresove pa će na izbore

DOBOJ - Međustranačke i unutarpartijske razmirice nakon lokalnih izbora natjerale su pojedine članove da promijene dresove i dvije godine kasnije se za poslaničke mandate bore u drugim redovima.

Nakon kraha bošnjačke koalicije SDA - SBiH - SBB BiH u Doboju, ovdašnji odbor SBiH se priklonio SDP-u, pa će nekadašnji odbornik Refik Mešinović, potom Daliborka Kotorić i Hidajet Anušić sa liste Proevropskog bloka, koji čini sedam partija, tražiti svoju šansu za prolazak u Narodnu skupštinu RS.

"Mi smo tri puta na izbore išli sa SDA i svaki put su nas prevarili. Ovog puta Regionalni odbor SBiH je donio odluku da neće da ide u koaliciju sa SDA i da ćemo podržati Proevropski blok. U tom bloku nije samo SDP, ima tu još stranaka", pojasnio je Murvet Bajraktarević, predsjednik Gradskog odbora SBiH Doboj.

On tvrdi da niko od članova SBiH nije prešao u SDP, nego podržava tu stranku, ali postupak dobojskog odbora SBiH su u vrhu te stranke svojevremeno okarakterisali kao samovoljan čin i zaprijetili isključenjima.

Ratko Močić, doskorašnji potpredsjednik DNS-a, nekadašnji odbornik te stranke i potpredsjednik Skupštine grada, ovog oktobra će biti na listi Ujedinjene Srpske, a njegov odlazak u DNS-u su, kažu, nadomjestili.

"Mi smo bili svjesni da će on otići sa svojom sestrom Rankicom Panić, predsjednica US Doboj, to je po meni prirodno, ali mi smo to sve našim radom i angažovanjem nadoknadili. Naravno da će određeni broj glasova koji je imao Močić biti sada na njegovoj strani, ali to sigurno neće uticati na rezultat DNS-a", izjavio je Slavko Gligorić, lider ovdašnjeg DNS-a i nosilac liste te partije za Narodnu skupštinu RS iz Izborne jedinice 5.

Na listu Ujedinjene Srpske će i Aleksandra Bošković, koju dobar izborni rezultat na lokalnim izborima nije spriječio da napusti NDP. To je, kaže, učinila iz privatnih razloga, a poziciju koja joj je 2016. godine ponuđena je prepustila partijskoj koleginici, što je na kraju presudilo da promijeni dres.

"Kad vlast date nekom, tek tada vidite kakav je neko, pogotovo kada to date ženi. Kada je jedna žena sjela na poziciju, vjerovatno su pametne druge žene zasmetale, a ja sam tada shvatila da je vrijeme da se tiho povučem. Oko sebe Nenad Stevandić, lider US, ima stvarno uspješnih žena, on se ne plaši uspješnih žena, i odlučila sam jednostavno da pređem", kazala je Boškovićeva.

Medijski najviše pažnje je privukao odlazak Simune Žakule iz SDS-a, koja nakon 14 godina svoj politički angažman nastavlja u Naprednoj Srpskoj, i bori se za novi mandat u Narodnoj skupštini RS.

"Ja sam ušla u tu trku računajući na to da ipak mogu da napravim nekakav rezultat na bazi toga što sam od 2004. godine u politici aktivan sudionik, i kao odbornik, a sada i ovaj mandat poslanika", navela je Žakula.