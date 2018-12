Promovisana Peta klasa mladih oficira Oružanih snaga BiH

SARAJEVO – U Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu danas je održana svečanost povodom završetka obuke, polaganja zakletve i potpisivanja ugovora o prijemu u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira OS BiH za 64 kandidata. Svi oni prethodno su uspješno završili osnovnu oficirsku obuku OS BiH.

General-pukovnik Senad Mašović, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, naglasio je da je 2013. godine promovisana prva generacija, a da je od tada do danas primljeno 205 pripadnika u profesionalnu vojnu službu.

“Napominjem da su OS BiH od 2013. godine započele intenzivno sa procesom podmlađivanja oficirskog, podoficirskog i vojničkog kadra. Unutar našeg odbrambenog sistema prepoznali smo dvije mogućnosti, a to je da vršimo prijem oficira iz civilstva, a druga upućivanje kadeta na školovanje na vojne akademije širom svijeta. Kroz proces prijema u profesionalnu vojnu službu mladih širom BiH u Oružane snage od 2013. godine, znači od prve generacije, zaključno sa petom generacijom, mi smo primili 205 pripadnika, čime smo dali veliku pretpostavku da OS BiH imaju mogućnost da se pravovremeno pripreme za proces podmlađivanja i izgradnje sposobnosti i kapaciteta, koje su neophodne za funkcionalnost OS BiH“, kazao je Mašović.

Dodao je da se kroz kompletnu obuku svih pet generacija došlo do činjenice da su kapaciteti za obuku OS BiH danas neuporedivo kvalitetniji i bolji te se kroz centre za obuku pripadnici OS mogu pripremiti za sve ono što zakon o odbrani propisuje i definiše, kao i za aktivnosti koje podrazumijevaju angažman izvan BiH u mirovnim misijama.

Sead Jusić, zamjenik ministra odbrane BiH, tim povodom kazao je da je Ministarstvo odbrane BiH danas imalo izuzetno svečan čin prijema novih oficira u OS BiH.

“Promovirali smo 64 nova oficira OS BiH. Jako važnim čini to i činjenica da je 48 muških mladih oficira i 16 oficirki. Te brojke govore same za sebe, kakvi odnosi i kakva stremljenja vladaju u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama u svakom pogledu, pa i u pogledu rodne ravnopravnosti. Naravno, ovo je jako važno što je kontinuitet jednog procesa, koji traje već niz godina, u ukupnom kontekstu našeg plana i opredjeljenja da se zanavljaju Oružane snage, kako vojnicima, podoficirima, tako i oficirima. Tim više, ovaj današnji čin je važan, što se dešava kada očekujemo, koliko sutra, kvalitetne vijesti iz Brisela. To je već i najavljeno, kada je u pitanju aktivacija MAP-a, odnosno odobravanje prvog našeg godišnjeg nacionalnog plana. Sve je to jedno s drugim kompatibilno, interoperabilno i govori kuda i gdje BiH ide i gdje pripada“, istakao je Jusić.

Polaznik V klase oficira potporučnik Sanja Cvetković pozvala je sve mlade u BiH da se prijavljuju na konkurse Ministarstva odbrane i dodala:

“Vojni poziv je velika čast i privilegija. U njemu sam našla sve ono što zaista želim. Obuka jeste bila zahtjevna, ponekad čak i naporna, ali je prije svega bila u skladu sa našim sposobnostima. Trudiću se da svakodnevno opravdam povjerenje koje su mi ukazali i da i dalje radim na ličnom usavršavanju.“