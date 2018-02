Pronađena osoba koja je zalijepila plakat na Ambasadu Srbije u Sarajevu

SARAJEVO - Jedna osoba priznala je da je zalijepila plakat na zgradu Ambasade Srbije u Sarajevu, potvrđeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

"Preduzimajući mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja događaja od 14. februara, policijski službenici MUP-a KS su identifikovali i obavili razgovor sa jednom osobom, koja je priznala da je zalijepila PVC foliju na metalnu ogradu Ambasade Republike Srbije u Sarajevu", potvrđeno je za N1 iz MUP-a KS.

Kako je potvrđeno ovoj televiziji, muškarac je u prostorijama MUP-a KS izjavio da ima zdravstvene probleme, te je policiji predočio ljekarsku dokumentaciju, a sav materijal je dostavljen Tužilaštvu BiH. N1 nezvanično saznaje da se radi o osobi inicijala L. D.

Podsjetimo, na ulazu u Ambasadu Srbije u Sarajevu prošle sedmice je zalijepljen plakat na kome je nacrtana mrtvačka glava, ispod koje, je pisalo "Četnici kostobacani".

Ovaj čin izazvao je mnoštvo reakcija u BiH, ali i Srbiji.

Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je da postavljanje agresivnog plakata na Ambasadu Srbije u Sarajevu na dan kada se obilježava jedan od najvažnijih datuma u istoriji srpskog naroda "umobolan čin" koji dolazi od onih koji bi voljeli da Srbija i BiH, Srbi i Bošnjaci ostanu u vječnom sukobu.

On je upozorio da ovo nije samo poruka za Srbiju, već i poruka za Srbe koji žive u RS i BiH, zbog čega je pozvao sve nadležne institucije da što prije otkriju ko stoji iza ovog incidenta.

"U svemu ovome moramo pobijediti mi koji gledamo u budućnost i koji želimo da se Srbi i Bošnjaci, Srbija i BiH zajednički razvijaju jedni pored drugih, svom snagom napreduju i u reformama i ka EU, a ne da pobijede oni koji žele strah i neizvjesnost", poručio je Crnadak.

"Nije lepo kada se to dogodi, to je loša stvar, ali nadam se da će nadležni organi pronaći u Sarajevu one koji su to počinili", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije poručio je da ne treba uvijek svaku priliku koristiti za dodatno dolivanje ulja na vratu, već pokušati smiriti situaciju ako je to moguće.

"Iako razumem kako se Srbi osećaju i kako se oseća osoblje Ambasade. Prosto, to su stvari koje se ne rade, ali verujem da će nadležni organi u BiH pronaći krivce", rekao je Vučić.

Premijer Federacije Bosne i i Hercegovine Fadil Novalić kazao je da je razgovarao sa ambasadorom Srbije u BiH Stanimirom Vukićevićem nakon što je na zgradi Ambasade Srbije u Sarajevu zalijepljen plakat na kojem je nacrtana mrtvačka glava.

"Razgovarao sam danas sa ambasadorom Republike Srbije u BiH i rekao mu da će federalne institucije detaljno istražiti isticanje uvrjedljivih plakata na zgradi ambasade ove zemlje. Na tome ću se za to lično angažirati. Građani BiH, nažalost, navikli su da tokom predizborne godine dolazi do porasta nacionalnih tenzija, no ja mislim da je zadatak nas političara da se borimo protiv ove pojave", kazao je Novalić za N1