Pronađeni dokumenti o razgraničenju BiH i Hrvatske na Uni?

U Kostajnici su pronašli nove dokumente, iz koji se vidi da je tadašnja BiH još 1947. i 1959. godine svoje granice utvrdila na sredini rijeke Une. Ove papire uputili su na adrese institucija BiH u Sarajevu, uz zahtjev, da se prilikom zvaničnog razgraničenja sa Hrvatskom uzmu u obzir i ovi dokumenti.

Kako prenosi RTRS u službenim glasnicima tadašnje Narodne Republike Bosne i Hercegovine iz 1947. i 1959. godine objavljeni su Zakon o administrativno - teritorijalnoj podjeli i Odluka o granicama opština. I u jednom i drugom dokumentu se navodi ono na šta se godina pozivaju nadležni u opštini Kostajnica.

Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo kaže da su pronađena dva službena glasnika iz 1947. i 1959. godine gdje se tačno opisuje da je granica između republika Hrvatske i BiH rijeka Una.

Uprkos tome, granična linija koja ide na štetu Kostajnice utvrđena je 1999. godine sporazumom Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana, iako je za njega bila potrebna saglasnost sva tri člana Predsjedništva BiH.

Živko Radišić, srpski član Predsjedništva BiH od 1998. do 1999. godine, kaže da on nikada nije dao bilo kakvu saglasnost na to, a čime su se tada rukovodili Tuđman i Izetbegović to ne zna.

Sporazum iz 1999. godine nikada nije ratifikovan ni u Parlamentarnoj skupštini BiH. Načelnik Kostajnice Drago Bundalo uputio je službeni dopis srpskom članu Predsjedništva BiH, da se prilikom razgraničenja uvaže novi argumenti.

Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH, smatra da je zahtjev opštine potpuno konzistentan, i dodaje, da ako bude spremnosti za dogovor, da se može postići prihvatljivo rješenje.

A dok se pitanje granice u ovom djelu Republike Srpske ne riješi, Kostajničani brinu o budućnosti, jer su vlasnici zemlje koja je podijeljena.

Iako im zasad pasoši za prelazak ne trebaju, neizvjesna budućnost je otežavajući faktor.

