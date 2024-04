Pronađeno rješenje za plate radnika SDS-a

BANJALUKA - Vukota Govedarica, predsjednik Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kazao je da su sa predstavnicima Vlade Srpske uspjeli pronaći rješenje za isplatu plata svim zaposlenim u SDS-u, a kojima je to bilo dovedeno u pitanje zbog gašenja bankovnog računa ove stranke usljed američkih sankcija iz 2004. godine (OFAC).

"Imamo dobre i radosne vijesti za zaposlene radnike u SDS-u. Uspjeli smo da nađemo rješenje, a ono leži u Zakonu o obligacionim odnosima RS. To će pitanje biti tretirano i riješeno, pa će radnici koji su zaposleni u SDSu na jedan malo drugačiji način primiti lični dohodak, za posao koji rade. Ovo nije najbolje rješenje, ali jeste jedino u ovom trenutku", poručio je Govedarica.

Kazao je da će se o svim tehničkim detaljima ove odluke u narednim danima dogovoriti predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS i rukovodstvo SDS-a, te se zahvalio na razumijevanju Ministarstvu finansija Srpske i Vladi RS koji su organizovali sastanak.

"Bez obzira na naše političke razlike, koristimo priliku da se zahvalimo na razumijevaju kada je u pitanju Ministarstvo finansija RS i saradnici.Mi ćemo se danas obratiti pismeno Predsjedništvu SDS-a, obavijestićemo najuže stranačko rukovodstvo, a oni će donijeti naredni korak šta će oni dogovoriti sa Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, jer je SDS budžetski korisnik", naveo je Govedarica.

Istakao je da mu je žao što ovo rješenje nije bilo u opticaju još ranije, jer se, tvrdi, to moglo uraditi.

"Ali, između ostalog, čekali smo da se u Narodnoj skupštini donese najavljeni Zakon o radu RS, koji smo podržali, jer ako ko zna kroz šta prolaze sankcionisani funkcioneri, to zna SDS. Naši radnici s se praktično našli u istom problemu kao pojedina fizička lica, jer SDS kao njihov poslodavac, odnosno pravni subjekt, nema svoj bankovni račun, koji je ukinut od nadležne banke i samim tim su radnici u situaciji da ne mogu primiti lični dohodak", rekao je šef poslaničkog kluba SDS-a, te dodao: "Mislili smo da ćemo ovo pitanje riješiti Zakonom o radu RS, ali nam je ministar rada Danijel Egić pojasnio da taj zakon tretira isključivo pojedince u ovom slučaju, ali ne i poslodavce, a to SDS jeste. Onda smo smatrali da je rješenje moguće naći u Zakonu o privrednim društvima RS, ali smo danas postigli dogovor da se to definiše Zakonom o obligacionim odnosima".

On je podsjetio da se SDS od 2004. godine našla na crnoj listi SAD-a, ali i OHR-a i da su od tada pa do danas, mogli da koriste samo jedan tekući bankovni račun.

"Nismo mogli da imamo više tekućih računa kod banaka u Srpskoj, niti smo mogli da koristimo podračune koje koriste druge političke organizacije, kada su u pitanju njihovi opštinski odbori i kada je u pitanju lokalna samouprava", kazao je predsjednik Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini RS.

Dragomir Vasić, poslanik SDS u NS RS, podsjetio je da je on na američkoj crnoj listi kao kadar ove stranke 21 godinu, tačnije, od 7. jula 2003.

"Od tada pa do danas, nemam tekućeg računa. Ali to nije bila tema u Vladi, već da nađemo rješenje za radnike SDSa koji su se našli u problemu i koje je u skladu sa zakonom", kazao je Vasić.

