Propao još jedan sastanak kod Čavare

SARAJEVO - Predstavnici SDA u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Federaciji BiH danas se nisu pojavili na sastanku koji je u svom uredu u Sarajevu organizovao Marinko Čavara, predsjednik Federacije.

Na današnjem sastanku, pored predstavnika HDZ BiH, pojavili su se i predstavnici SBB-a.

Ismet Osmanović, šef Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu FBiH, kaže da je SDA tražila da se sastanak odgodi jer prošli nije dao rezultata.

"Potrebno je da predsjednik FBiH osmisli drugi koncept, da promijeni način, jer on traži rješenje za HDZ BiH, a ne za FBiH. Mi na to ne pristajemo", poručio je on.

Marinko Čavara (HDZ BiH), predsjednik Federacije BiH, kazao je da SDA krizu u stranci pokušava prikriti pravljenjem krize u FBiH.

"Treba nastaviti razgovore i potruditi se da se postigne dogovor", rekao je Čavara.

Fuad Hadžimehmedović iz SBB-a kazao je da je odluka predstavnika SDA da se ne pojave razočaravajuća.

"Nisu obavijestili nikoga, ovo je jedna nova situacija", izjavio je on.

Da je FBiH u dosad neviđenoj i najvećoj krizi svjedoči i činjenica da Parlament FBiH nije zasjedao dva mjeseca, te da je zbog svih problema u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i Čavara čak dva puta u dvije sedmice zakazao sastanak s najvišim zvaničnicima u FBiH kako bi se kriza pokušala rješiti i odblokirati rad Vlade i Parlamenta FBiH.