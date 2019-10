Propao pokušaj SDP-a da upravlja Klubom Srba u Domu naroda FBiH

SARAJEVO - U Domu naroda Parlamenta Federacije BiH u petak je propao još jedan pokušaj konstituisanja Kluba Srba, tačnije izbor predsjedavajućeg tog kluba, što je i jedan od razloga zbog čega nije usvojen ni dnevni red sjednice ovog doma, koja na kraju praktično nije ni održana.

Sve je počelo zahtjevom Igora Stojanovića, delegata SDP-a u Domu naroda, koji je na početku sjednice zatražio konstituisanje Kluba Srba i izbor predsjednika tog kluba kako bi ravnopravno mogli učestvovati u radu tog tijela s obzirom na to da trenutno Domom naroda predsjedavaju samo Hrvat i Bošnjak. Odmah nakon ovog zahtjeva zatražena je i pauza kako bi na sjednici Kluba Srba bio izabran njihov predsjedavajući, međutim i to je propalo s obzirom na to da nije bilo kvoruma i da se pojavilo svega osam delegata. Sedam delegata prisutnih na sjednici iz Kluba Srba nije željelo prisustvovati sjednici tog kluba.

Nakon višečasovne pauze povodom izbora predsjedavajućeg Kluba Srba počela je sjednica glasanjem za dnevni red, protiv kojeg je bilo 17 delegata, dok je njih šest bilo suzdržano, što je naspram 20 delegata koji su glasali za dnevni red bilo dovoljno da se sjednica ne održi.

"Nismo htjeli tome prisustvovati. Ovo je politikantstvo SDP-a, koji pokušava na ovaj način da stekne većinu u Klubu Srba i onda da manipuliše tim klubom i ostvaruje svoje političke ciljeve", rekao je za "Nezavisne" Goran Broćeta iz SNSD-a i delegat u Klubu Srba u Domu naroda FBiH.

On je zahtjev SDP-a da se konstituiše Klub Srba nazvao licemjernim, ističući da su se oni odjednom sjetili da je srpski narod neravnopravan u FBiH, a sve vrijeme u kojem su bili vlast nikada nisu pokrenuli pitanje vitalnog nacionalnog interesa.

Inače, Klub Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH posljednji je i formiran s obzirom na to da je od ukupno 17 delegata izabrano svega 14, a tek početkom marta CIK je donio odluku o popuni tri nedostajuća mandata.

U SDP-u su istakli da su pokušali da razriješe čvor s obzirom na to da Dom naroda praktično radi bez Srba u rukovodstvu.

"Razoračaran sam. Napravili smo neravnopravnost ovog kluba i jedan narod neće ravnopravno učestvovati. Znači da Dom naroda nema ustavnost i nećemo glasati za dnevni red", rekao je Stojanović.

I ostali delegati isticali su da se može postaviti pitanje ustavnosti svih donesenih akata s obzirom na to da zbog neizbora Srbina u Kolegijum Doma naroda taj dom nije ni konstituisan.

Amer Žuljević, delegat, poručio je Tomislavu Martinoviću, predsjedavajućem Doma naroda, da preuzme odgovornost jer sve što se usvoji može završiti na Ustavnom sudu BiH jer je jedan klub potpuno isključen.

"Nemoj da odemo u festival licemjerstva i da kažemo da je FBiH u super stanju i kako je sve ispoštovano kad ništa nije ispoštovano", rekao je Žuljević, dok je Martinović, s druge strane, rekao da nije do njega to što nije formiran jedan klub.

Pojedini poslanici pitali su se kako da se izađe iz ove situacije naglašavajući da se i danas pojavljuju pitanja stara više od 15 godina.

Aljoša Čampara (SDA), potpredsjednik Doma naroda, rekao je da nema ništa da se Klub Srba konstituiše, ali da je očigledno da se ne mogu dogovoriti jer ima neslaganja unutar samog kluba.

Inače, suština u svemu je to što osam od ukupno 17 delegata u Klubu Srba koji sebe smatraju legitimnim predstavnicima Srba ne žele da Klubom rukovode Srbi iz SDP-a.