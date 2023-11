Propao pokušaj Tužilaštva, ništa od razrješenja advokata Đorđa Vasića

BIJELJINA - Okružni sud u Bijeljini odbacio je zahtjev bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva, kojim je zatraženo razrješenje advokata Đorđa Vasića, branioca Denija Savića, a koji je osumnjičen da je pokušao pomoći Brčaku Nikoli Kokanoviću, kojeg terete za ubistvo policijskog inspektora Nenada Markovića.

U Okružnom sudu u Bijeljini navode da je u ovom predmetu doneseno rješenje koje glasi: "Odbacuje se zahtjev Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini za razrješenje branioca kao nedozvoljen."

"U obrazloženju rješenja sud je prije svega naveo da se u ovom slučaju radi o zahtjevu za razrješenje branioca kojeg su angažovali osumnjičeni, što znači da se radi o izabranom, a ne postavljenom braniocu po službenoj dužnosti", kažu za "Nezavisne" iz Okružnog suda u Bijeljini.

"Nezavisne" su imale uvid u sudsko rješenje i u njemu je navedeno da ni u jednoj od odredaba Zakona o krivičnom postupku (ZKP) RS nije propisano da sud razrješava izabranog branioca, osim u slučaju opoziva punomoći. Štaviše, iz sudskog rješenja se zaključuje da Tužilaštvo definitivno mora odustati od svoje namjere, jer:

"Imajući u vidu fazu postupka u kojoj je podnijet zahtjev Tužilaštva (istraga), te to da je ZKP-om RS propisano da protiv rješenja donesenog u toku istrage nije dopuštena žalba, žalba protiv ovog rješenja nije dopuštena", naveo je Sud u svom rješenju.

Vasić ističe da činjenica da je zahtjev odbačen kao nedozvoljen znači da ne ispunjava ni minimalne zakonske uslove da bi se o njemu suštinski odlučivalo.

"Ako javni tužilac ne zna razliku između izabranog i postavljenog branioca i nije u stanju da iz člana 57. ZKP-a, čiji je naslov 'Razrješenje postavljenog branioca', zaključi da se može razriješiti samo postavljeni, a ne i izabrani branilac, on nestručno vrši svoju dužnost, zbog čega mora snositi disciplinsku odgovornost pred VSTS BiH. Ako javni tužilac sve to zna i svjesno podnosi zakonom zabranjen zahtjev u cilju prouzrokovanja štete osumnjičenom i njegovom braniocu, on zloupotrebljava svoj službeni položaj, zbog čega, pored disciplinske, mora snositi i krivičnu odgovornost", rekao je Vasić za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, u svakom slučaju, ovakvim postupanjem javnog tužioca prouzrokovana je nemjerljiva i nenadoknadiva šteta ugledu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Podsjetimo, iza svog kolege je stala Advokatska komora Republike Srpske, koja je ranije navela da je u pitanju nezakonit zahtjev. Zanimljivo je da je potom Vasića podržala i Advokatska komora FBiH.

"Postavlja se pitanje kako da advokat obavlja svoju profesionalnu obavezu časno i dostojanstveno ako, primjera radi, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zahtijeva razrješenje branioca, advokata Đorđa Vasića, kako bi on bio saslušan u svojstvu svjedoka u predmetu u kome postupa kao branilac", navodi Advokatska komora FBiH.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je, podsjećaju, jasno izrazilo svoj stav u konkretnom predmetu da osuđuje ovakav način postupanja sa braniocima. Međutim, zanemarujući izraženi stav, Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je, dodaje Advokatska komora FBiH, potom zatražilo od suda da razriješi branioca da bi on bio saslušan u svojstvu svjedoka u istom tom predmetu.

"Da li na ovaj način javni tužilac sebi određuje suprotnu stranu, na način da isključi iskusnije advokate kako bi mogli klijenta zastupati manje iskusni advokati", pita Advokatska komora FBiH.

Podsjetimo, Okružni sud u Bijeljini pustio je sredinom prošlog mjeseca na slobodu Bijeljince Denija Savića (kojeg brani Vasić), njegovog brata Bojana Savića i Dejana Šarića, koje sumnjiče da su pokušali pomoći Kokanoviću nakon ubistva inspektora Markovića.

Tužilaštvo tvrdi da su osumnjičeni u noći između 1. i 2. oktobra oko 23.50 vozilom došli u klub JIL u Bijeljini, u kojem su u tom momentu bili inspektor Marković i suspendovani policajac Dalibor Bošnjaković.

Marković je nakon toga ubijen, za šta terete Kokanovića, a on i ostali osumnjičeni su nedugo poslije toga uhapšeni. Svima im je određen pritvor, ali je Sud odlučio da ipak na slobodu pusti uhapšene Bijeljince, a Brčak je ostao iza brave.

