Prosječna plata posvađala Vladu RS i Milana Radovića

BANJALUKA – Iako kampanja, barem ona zvanična još nije počela, vlast i opozicija počeli su da se prepucavaju o prosječnoj plati, ali sa političkim umjesto ekonomskim argumentima.

Prvo je Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS-a rekao da će prvi posao SDS-a nakon oktobarskih izbora biti primjena mjera kako bi prosječna plata u Srpskoj u doglednoj budućnosti bila od 1.800 do 2.000 KM ne dajući nijedan ozbiljan argument kako to planira uraditi.

Tačnije u saopštenju SDS-a u kojem Radović "pojašnjava" kako do prosječne plate od 1.800 do 2.000 KM navodi se da će se to obezbjediti dovođenjem direktnih stranih investicija, zatim rasterećenjem privrede i realnog sektora te rast plata na nivo koji imaju službenici koji su zaposleni na nivou zajedničkih institucija što podrazumijeva rast plata sudija, doktora i medicinskih radnika, profesora, nastavnika, policije itd.. Ovo obećanje u Vladi Republike Srpske odmah su nazvali nerealnim i nepotkrepljenim, istovremeno ističući da Vlada Republike Srpske 'preduzima intenzivne aktivnosti na rastu plata u svim sektorima'.

Kao i obično, priču o prosječnoj plati, Vlada Republike Srpske prebacila je na politički teren naglašavajući da "građani još pamte vrijeme kada su, u vrijeme vladavine partija, kojoj pripada i Radović, primali izuzetno male plate i penzije, koje nekad ni tako male nisu uspjevali da isplate".

"Sada smo svjedoci da iz iste te partije obećavaju velike plate, kako bi za sebe obezbjedili podršku kod građana i ostvarili što bolji politički rezultat", saopštili su iz Vlade Republike Srpske odmah nakon što je Radović "pojasnio" kako do plate od 1.800 do 2.000 KM.

Iz Vlade Republike Srpske saopštili su i da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj iznosila 1.157 KM, što je više nego u FBiH te da bi bilo poželjno da oni koji kritikuju Vladu zbog posljedica globalnih turbulencija, da se pozabave analizama o tome kolike su plate i penzije bile dok su oni bili na vlasti, i koliko je zaposlenost bila u to vrijeme.

I na ovo saopštenje Vlade Srpske reagovao je Radović, međutim ne spominjući prosječnu platu niti način kako doći do nje, ali ističući da će povećati izdvajanja za "borce i RVI i sve ostale kategorije koje se finansiraju iz budžeta", te da će posebna pažnja biti na studentskom standardu i finansiranju talenata.

"Ova vlast na čelu sa SNSD u proteklih 10 godina je povećala plate za ukupno 270 KM ili 27 KM godišenje ili za 2,4 KM mjesečno. Istovremeno za isti period od 10 godina, cijena robe iz potrošačke korpe su porasle za ukupno 1.400 KM ili za 140 KM godišnje ili za 12 KM mjesečno", rekao je Radović, a saopšteno je iz SDS-a.