Protest ispred OHR-a: Pozvali Šmita da ne mijenja Ustav i Izborni zakon

SARAJEVO - Više hiljada građana, među kojima su i politički lideri, okupilo se u Sarajevu ispred zgrade OHR u znak protesta zbog mogućeg nametanja Izbornog zakona BiH i ustavnih promjena u FBiH od strane Kristijana Šmita, visokog predstavnika kojeg Republika Srpska ne priznaje

Skup je protekao mirno a pratile su ga jake policijske snage.

Policija je okružila zgradu OHR-a, a kao mjera zaštite postavljena je i bodljikava ograda oko zgrade.

Na skup je juče pozvao Dervo Sejdić, a sinoć i danas su ga podržali gotovo svi lideri stranaka sa sjedištem u Sarajevu.

Sejdić je u svom pozivu građanima naveo da dođu, i kako tvrdi, pridruže se borbi protiv fašizma i rasizma.

"Ako nas, građane Bosne i Hercegovine sad svojim nametanjem rasističkog Izbornog zakona ne ujedini Kristijan Šmit u borbi protiv fašizma i rasizma neće nikad niko drugi", napisao je Dervo Sejdić na svom Facebooku profilu.

Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije na proteste je stigao u pratnji supruge Sebije Izetbegović. On je danas izjavio je telefonski razgovarao sa Šmitom.

"Nisam mogao vjerovati da će zaista biti spremnosti da uradi takve stvari. Moja preporuka je da se u to ne upušta jer je to političko minsko polje koje može naštetiti Federaciji ako to uradi. Danas sam razgovarao sa njim telefonom i uputio mu ista upozorenja i poruke", kazao je Izetbegović, te izrazio očekivanja da se izmjene o ovom pitanju neće donositi bez ranijih konsultacija sa političkim strankama i Parlamentom Federacije BiH.

Lider SDA, između ostalog, smatra da ukoliko bi Šmit nametnuo svoju odluku, to bi klub poslanika HDZ-a dalo ekskluzivitet zauvijek za predstavljanje Hrvata u Federaciji BiH.

Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH nametanje zakona i izmjene Ustava okarakterisao je kao djelomično ispravljanje nepravde prema hrvatskom narodu.

"Zadnje dvije godine smo pokušavali sprovesti sporazum iz Mostara. Dvije godine pregovaramo i nismo uspjeli. Želja Bošnjaka je bila zadržati status kvo, ali su djelomično uspjeli u tome. Ono što imamo danas, bar što ja znam kada je u pitanju potencijalna namjera da se nametnu određene odluke, odluke će ići u pravcu da osiguramo demokratsku proceduru i da se nakon izbora mogu primijeniti rezultati, kako bi se do kraja godine mogla iskoristiti prilika za dobijanje kanditatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji", tvrdi Čović i dodaje:

"Nadam se da ćemo ovih dana doživjeti kraj procesa i krenuti u drugačijoj atmosferi realizirati predizbornu kampanju, da izbjegnemo krizu. Možemo razumjeti da je ovo minimalni pokušaj ispravljanja grešaka prema hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini".

Na proteste je između ostalih stigao i Nermin Nikšić predsjednik SDP-a, koji je danas rekao da ima informacije da se Kristijan Šmit predomislio u svojoj ranijoj namjeri da nsmetme odluku.

Među političarima koji su došli večeras ispred zgrade OHR je Denis Bećirović, jedan od kandidata za člana Predsjedništva BiH na narednim izborima.

Stigli su i član Predsjedništva BiH Željko Komšić, predsjednik SBB Fahrudin Radonči, a tu su i Elmedin Konaković, predsjednik NiP-a i Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"U ime svih građana pozivam visokog predstavnika ne mijenja Ustav i Izborni zakon", rekao je okupljenim Šefik Džaferović, nakon čega su Predrag Kojović i Denis Bećirović napustili skup u znak protesta.

Dio građana je negodovao zbog obraćanja Džaferovića i pokušao ga spriječiti u tome.

"Nisam došao ovdje da vas dijelim, govorim kao predsjedavajući Predsjedništva BiH. Za mene ste svi ovdje jednaki, hvala vam što ste došli", dodao je Džaferović.

Okupljeni trenutno imaju zahtjev i očekivanja da će se ispred zgrade OHR pojaviti Kristijan Šmit i obratiti se prisutnim.

Iako je većina političkih lidera napustila protesteno okupljanje ispred zgrade OHR u Sarajevu, veliki broj građana još uvijek je prisutan. Istakli su da neće otići dok im se ne obrati Kristijan Šmit. Mogu se čuti i zahtjevi nekih okupljenih da Šmit podnese ostavku. Policiji je u najavi skupa najavljeno da će trajati od 19 do 21 čas.

Prema nekim najavama Kristijan Šmit bi odluku o nametanju izmjena Izbornog zakona i Ustava Federacije BiH mogao objavljivati sutra. Dio okupljenih građana bez obzira na ishod večerašnjeg protesta najavljuje novo okupljanje na istom mjestu i sutra.

Zbog protesta ispred zgrade OHR saobraćaj je u ovom dijelu Sarajeva obustavljen.