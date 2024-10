Protest protiv Šmita u Sarajevu - bunt ili predstava za javnost?

SARAJEVO, BANJALUKA - Protest koji bi u četvrtak trebalo da bude održan preko puta zgrade OHR-a zapravo je predstava za javnost, poručuju iz Srpske, a nakon što su iz Kruga 99 najavili ovo okupljanje, zbog, kako su naveli, rušenja presude "Kovačević" i "antibosanskog djelovanja" Kristijana Šmita.

Iz Kruga 99 su, podsjetimo, između ostalog, kazali "da odbijaju da po svaku cijenu žive u zarobljenoj državi i razrušenom društvu".

"Čvrsto stojimo iza presude u slučaju 'Kovačević' kao mape puta demokratske i prosperitetne BiH. Uvjereni smo da Šmit predstavlja sunovrat evropske civilizacije na bosanskom primjeru i definitivno urušava ugled cijele internacionalne zajednice", naveli su iz Kruga 99.

Politikolog Filip Matić, govoreći o slučaju "Kovačević", kaže da je Slaven Kovačević savjetnik člana Predsjedništva BiH Željka Komšića, te da je Kovačevićeva tužba Evropskom sudu za ljudska prava zapravo politički pamflet, a ne tužba ugroženog građanina.

"Poenta ove presude jeste da se još jednom udari u temelje Republike Srpske, odnosno teritorijalne organizacije BiH koja je zasnovana na njenoj etničkoj i istorijskoj slici. Ta presuda nije konačna, BiH je uložila žalbu, što znači da to još nije zatvoren slučaj i na tu apelaciju će se obratiti Šmit", naglašava Matić.

Kako dodaje, na ovo sve treba gledati jako oprezno i kao na jednu igru koja za cilj ima unitarizaciju BiH.

"Poruka za Kovačevića je - Istočno Sarajevo je najbrže rastući grad u BiH i ja mu preporučujem da se preseli u Lukavicu, te će imati pravo da glasa za koga hoće iz Republike Srpske. Čak su i stanovi jeftiniji u Istočnom Sarajevu nego u Sarajevu", poručio je Matić.

Istakao je da teritorijalni, odnosno etnički princip glasanja nije ekskluzivno napravljen za BiH, već to postoji i u razvijenim demokratijama, kao što je Belgija.

"Da li se mijenja mišljenje Bošnjaka o Šmitu? Ne. Ovo je pojedinačno pitanje i sa prvom stvari koju sutra uradi, a koje često radi protiv Srpske, on će potpuno povratiti svoju podršku. Teško je reći u ovom trenutku, ali ovo što će se u četvrtak desiti, mislim da je predstava za javnost. Jasno je da protest protiv Šmita nije stvarni revolt", rekao je Matić.

Milorad Kojić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, naglašava da ovo što gledamo ovih dana nije uopšte nešto što se već nije dešavalo.

"Činjenica je da Šmit nema ni legalitet ni legitimitet. S druge strane, Bošnjaci, i evo ovi intelektualci, kroz odluku u slučaju 'Kovačević', žele da dođu do svog zacrtanog cilja, a to je stvaranje istog izbornog područja na nivou BiH, a to ne znači ništa drugo nego čistu unitarizaciju BiH. Ovo je već scenario koji je ranije viđan, i koji je, siguran sam, dogovoren i sa Šmitom i sa nekim predstavnicima stranih ambasada, kako bi se Šmit predstavio kao neko ko je neutralan, a u stvari to nije tako jer znamo kakvi su mu stavovi i kakve je sve odluke donosio", naveo je Kojić za "Nezavisne novine".

Podsjećanja radi, presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u slučaju "Kovačević" je, pojednostavljeno rečeno, otvoren put da građani BiH mogu da biraju članove Predsjedništva BiH na bilo kojem dijelu teritorije.

Ukoliko bi se ova presuda implementirala na ovaj način, to bi moglo da otvori situaciju da se slučajevi poput Željka Komšića mogu desiti na bilo kojem dijelu teritorije BiH, u vezi s bilo kojim narodom, manjinom ili etnički neopredijeljenim glasačem.

Suština predstavke je to što se Kovačević žali da kao glasač ne može da glasa za kandidata po svom izboru i da je njegovo pravo glasa ograničeno na diskriminatoran način po osnovu njegovog mjesta prebivališta i po etničkom osnovu.

U međuvremenu je procurilo pismo koje je u ime Šmita Velikom vijeću Evropskog suda za ljudska prava dostavila britanska advokatska kuća. Šmit u pismu, kako pišu sarajevski mediji, na neki način upozorava da bi potvrđivanje ove presude moglo izazvati probleme u BiH u smislu dodatnih političkih komplikacija.

"Trenutna situacija u BiH zahtijeva oprez prije donošenja odluke koja bi mogla biti protumačena kao delegitimiranje ustavnog okvira BiH u cjelini", piše u pismu.

