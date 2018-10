Protest u Banjaluci zbog izbornih rezultata

BANJALUKA - Više stotina građana okupilo se na Trgu Krajine u Banjaluci na protestu za koji organizatori navode da se održava zbog "krađe izbora".​

Na glavnom banjalučkom trgu građanima su se, osim predstavnika ove grupe, obratili i predstavnici Partije demokratskog progresa, banjalučkog SDS-a i grupe "Pravda za Davida".

Lider organizacije "ReStart" Stefan Blagić rekao je da su "izbori očigledno pokradeni, te da je čitav izborni proces nakaradan".

"Mislim da su to mnogi znali i ranije i to je ono što me boli. Uvijek se zapitam da li može uvijek mirno i dostojanstveno. Želim opoziciji postaviti pitanje da li u izborima učestvujete zbog mandata ili zbog ljudi. Sada ćete imati test da dokažete da li ste vi opozicija ovom narodu ili vlasti", rekao je Blagić.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da će u Narodnu skupštinu RS ući samo da ostavi jedan papir na stolici.

"Na njemu će jasno pisati sve. Tražiću da ostane tamo četiri godine. Samo ću zato ući u Narodnu skupštinu,", rekao je Borenović.

Da u NS RS neće ući rekli su i novoizabrani poslanici PDP-a Draško Stanivuković i Jelena Trivić.

Poslanik kluba poslanika PDP-a u NS RS Adam Šukalo rekao je da ga je sramota što ovaj skup nije organizovala opozicija RS.

Na skupu se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida, koji je upitao zašto na protestu nema nikoga iz SDS.

"Pošto nema Vukote Govedarice, idemo bez njega. Dosta je više bježanja sa ovih područja. Dosta je više!", rekao je Dragičević, nakon čega su građani uglas upitali "Gdje je Vukota?".