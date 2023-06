Protesti radnika "Zraka": Stečaj nije prihvatljiv

SARAJEVO - U krugu firme "Zrak" održavaju se protesti radnika zbog nedavnog pokretanja stečajnog postupka ovog preduzeća namjenske industrije.

Kako su kazali iz Sindikata radnika "Zraka" cilj je spasiti proizvodnju koja je već 75 godina prisutna u Sarajevu kroz ovu kompaniju.

"Odluka prvostepenog opštinskog suda u Sarajevu o pokretanju stečaja izazvala je veliku zabrinutost među radnicima, koji strahuju da bi to moglo dovesti do likvidacije firme, ako se potvrdi i na drugostepenom sudu, a nezvanične informacije do kojih je došao v.d. direktor društva gospodin Edin Čano govore da bi se taj scenario mogao i desiti. Stoga su radnici 'Zraka', uz podršku Sindikata metalaca FBiH, odlučili organizovati protest kako bi uputili apel Vladi Federacije BiH, kao većinskom vlasniku, da preuzme sve korake koji su potrebni kako bi se spriječila potencijalna likvidacija, jer stečaj u ovom slučaju vjerovatno vodi u likvidaciju, a ne oporavak firme", naveli su iz Sindikata.

Podsjetimo, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je prošle sedmice nakon sjednice Vlade FBiH, takođe, da raspolaže saznanjima da "Zrak" ide u stečaj, ali da Vlada neće odustati od spašavanja preduzeća.

Radnici "Zraka" protestom poručuju da je stečaj "Zrak" neprihvatljiv.

"Iako se firma nalazi u procesu finansijske konsolidacije, te iako su zakoni o finansijskoj konsolidaciji jasni, utoku postupka finansijske konsolidacije ne mogu se pokrenuti postupci prinudne naplate potraživanja nad imovinom društva sa većinskim učešćem državnog kapitala koje se konsoliduje, a i u sudskoj praksi postoje ovakvi slučajevi gdje su odbačeni pokušaji slanja u stečaj određenih preduzeća upravo zbog tog procesa finansijske konsolidacije, ako bi pored svega toga došlo do potvrde stečaja, to bi zaista bio slučaj bez presedana i pokazatelj da su i sudovi u službi raznih politika i tajkuna, a ne zakona i pravde", poručuju iz Sindikata.

Dugovanja preduzeća kreću se oko 25 miliona KM, a najveća dugovanja se odnose na doprinose.

Premijer Vlade FBiH Nermin Nikšić nedavno je održao sastanak sa upravom i predstavnicima Sindikata "Zraka" te je obećao podršku Vlade kako bi se firma spasila, prenosi "Klix".