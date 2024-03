Provjerili smo koliko je realno da se i u BiH izbori raspišu usred sedmice

SARAJEVO - Izbori u BiH uvijek se održavaju nedjeljom i ne bi smjelo da se dozvoli da se od toga odstupi jer bi u suprotnom to vodilo ka različitim malverzacijama i problemima, u ionako komplikovanom izbornom procesu.

Ovo su za "Nezavisne novine" istakli oni koji godinama prate izbore odgovarajući na pitanja koliko je realno da se izbori u BiH raspišu na radni dan, kao što je to nedavno uradila Hrvatska i šta bi u tom slučaju moralo da se obezbijedi za nesmetan demokratski proces.

Podsjećamo, Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, donio je Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, a prema toj odluci izbori će se održati u srijedu, 17. aprila 2024. godine.

Odmah nakon toga otvorena su brojna pitanja poput hoće li biti problema sa organizacijom, jer je većina biračkih mjesta u školama, kao i toga da li će na izbore izaći manji broj birača jer će se održati "usred srijede".

Andrej Plenković, predsjednik Vlade Hrvatske, odgovarajući na ova pitanja poručio je da se ona trebaju postaviti onome ko je takvu ideju predložio, ali je isto tako rekao da vjeruje kako će se svi potruditi da se to uspješno realizuje.

Ista pitanja mogla bi se postaviti i u BiH ako bi se nekada desilo da izbori budu raspisani na radni dan. Ali ovaj epilog trenutno je neizvodiv, i to iz više razloga.

Na prvom mjestu izbore u BiH raspisuje Centralna izborna komisija (CIK), a ne predsjednik države, premijer ili predsjednik parlamenta. Sama činjenica da različiti nivoi vlasti mogu raspisati izbore, i to još, ukoliko zakon dozvoljava, na radni dan, otvara mogućnost zloupotreba, tvrde stručnjaci.

"Ključno je ko raspisuje izbore. U Hrvatskoj je očigledan slučaj zloupotrebe raspisivača izbora. Očigledno je da tamo nema ograničenja kako je to urađeno i smatram da je predlagač to namjestio jer vidi da tada ima neku prednost kada je u pitanju podrška birača", kaže Branko Petrić, bivši predsjednik CIK BiH.

Drugi razlog što je u BiH održavanje izbora na radni dan nemoguća misija jeste to što zakon jasno kaže da se izbori uvijek održavaju prve nedjelje u oktobru. Od ovog pravila se odstupa ukoliko se predviđeni datum poklapa sa nekim od vjerskih praznika. Ali, i u slučaju da se odstupi od prve nedjelje u oktobru, izbori će uvijek biti održani u neku drugu nedjelju.

"Prvo, Izborni zakon BiH prvo bi morao da skine zabranu, odnosno da se ostavi mogućnost da to bude neki drugi dan, koji bi opet morao da bude ranije određen. Međutim, to je teško i nemoguće očekivati jer bi tada morali biti proglašeni neradni dani, a tek je teško o tome postići saglasnost. Pod dva, mi imamo oko 50.000 članova biračkih odbora, oko 1.000 članova opštinskih izbornih komisija, imate na opštinskim izborima oko 50.000 kandidata na listama, oko 50.000-70.000 posmatrača. To se organizuje uglavnom u javnim ustanovama kao što su škole pa bi morale da ne rade. To bi bio neviđeni haos i potpuno je nerezonski da to bude tako. Pored toga, ja ću podsjetiti da mi imamo problem sa školama i danas, a koji se teško rješava: izbori budu u nedjelju, a zna se desiti da kad đaci dođu u ponedjeljak na nastavu, a neko nije završio brojanje, pa se to iskomplikuje", pojašnjava Petrić.

Još jedan od problema, dodaje on, svakako bi bila i izlaznost.

"Izlaznost bi bila izuzetno slaba. Zamislite, ljudi rade na poljima u selima, ustanovama, preduzećima i moraju da to prekinu da bi otišli na birališta. To bi bio udar na demokratski kapacitet društva", rekao je Petrić za "Nezavisne novine".

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, ističe da je aktuelni izborni proces u BiH dobar jer se, kako navodi, njime izbjegava sve ovo što se dešava u Hrvatskoj i Srbiji, a to je da rukovodeći ljudi određuju kada će se održati izbori.

On podsjeća da BiH ima mogućnost prijevremenih izbora ukoliko bi došlo do krize vlasti, ali da bi i to, opet, bilo zakazano u neku nedjelju.

"U svim državama se izbori održavaju u neradne dane, nekad subota, nekad nedjelja, a nekad oba dana. Logično se razmišlja da država ne smije da stane taj dan. Mi imamo brojne probleme u našem izbornom procesu, ali jedan od njih nije nedjelja kao dan održavanja izbora", naglašava Šehić.

Još jedan od problema koji bi se desio u ovom slučaju jeste i to da veliki broj građana nema isto mjesto prebivališta u odnosu na grad/opštinu gdje je zaposlen, pa bi se i oni morali dodatno organizovati u vezi s odlaskom i povratkom tokom radnog dana.

Čović: Neradni dan zbog izbora u Hrvatskoj

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH, rekao je tokom sabora ove stranke da će isposlovati da 17. april, dan kada se održavaju izbori za Hrvatski sabor, bude neradan u kantonima u Federaciji BiH, gdje ima vlast ova stranka.

A ova praksa, napominjemo, primjenjuje se već godinama. Tako federalni mediji podsjećaju da se godinama 30. maj, Dan državnosti Hrvatske, slavi i proglašava neradnim danom u Zapadnohercegovačkom kantonu.

