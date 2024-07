Prva izjava Zatlerovog nasljednika: Ponosan sam

Luiđi Soreka, novi specijalni predstavnik EU za BiH prvi put se oglasio nakon što je imenovan za nasljednika Johana Zatlera.

On je na društvenoj mreži "X" napisao da je ponosan što je imenovan za specijalnog predstavnika za Evropsku uniju za Bosnu i Hercegovinu.

"Radujem se preuzimanju dužnosti 1. septembra 2024. u ključnom trenutku integracijskog puta BiH u EU, nakon odluke Evropskog vijeća iz marta 2024. godine o otvaranju pristupnih pregovora", naveo je Soreka.

Podsjećamo, Savjet EU je donio odluku o imenovanju Luiđija Soreke za specijalnog predstavnika EU za BiH, koji će na toj funkciji naslijediti aktuelnog ambasadora EU u Sarajevu Johana Zatlera, čiji petogodišnji mandat ističe 31. avgusta 2024. godine.

Soreka će preuzeti dužnost 1. septembra 2024. godine na početni period od dvije godine.

Kako se navodi u saopštenju Savjeta EU, mandat Soreke biće da osigura kontinuirani napredak u procesu stabilizacije i pridruživanja, "s ciljem stabilne, održive, mirne i multietničke i ujedinjene BiH, koja će mirno sarađivati sa svojim susjedima na putu ka članstvu u EU".

Soreka, koji je od 2018. do 2022. godine bio šef Delegacije EU u Albaniji, podržava primjenu Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, dodaje se u saopštenju.

Proud to be appointed by @EUCouncil as EU Special Representative for Bosnia and Herzegovina. https://t.co/B3gNEWo5wb