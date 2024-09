Prvi sedmica kampanje: Još bez otrovnih strelica, ali doći će i do prljavog veša

BANJALUKA - Nije bilo mnogo teških optužbi na račun političkih protivnika. Kandidati su se, uglavnom, bavili svojim programom, ne osvrćući se previše na oponente. Otrovne strelice još nisu potegnute, ali to ne znači da neće. Naprotiv, iznošenje "prljavog veša" tek će doći na red.

Tako bi se, ukratko, moglo opisati dosadašnjih sedam dana borbe za naklonost birača u BiH, ali se zaoštravanje situacije svakako očekuje, iz dana u dan sve više, kako se približavamo 6. oktobru, kada ćemo birati vlast u opštinama i gradovima.

Politikolozi kažu da je bilo i očekivano da prva sedmica kampanje bude poprilično mirnog toka, jer stranke predstavljaju svoje kandidate i ističu njihove kvalitete, tako da je iza nas "upoznavajućih" sedam dana.

"Ono što nam slijedi u nastavku odvijanja kampanje jeste ta loša strana politike, lažna obećanja, manipulisanje i izmišljanje, pa čak i iznošenje 'prljavog veša'. Svjedoci smo ipak da se neće sve političke partije baviti tim načinom, ali ipak će imati neki vid odbrane", kaže za "Nezavisne novine" politički analitičar Milica Marić.

Prema njenim riječima, "nisko obraćanje" se može očekivati od onih koji nemaju šta da ponude.

"Stranke i kandidati koji neće imati konkretno čime da se predstave radiće to nisko obraćanje - šta je neko dosad uradio, te način na koji je uradio, a rijetko ko će se obratiti i dati konkretno rješenje i imati jasan stav i pogled ka budućnosti gdje određeni grad ili opština može imati napredak", pojasnila je Marićeva.

Dodaje da je odziv mladih na listama pomalo iznenađujući u ovoj izbornoj godini.

"To ne daje veliki prostor za priče i bavljenje tim lošim komentarima o njima kao kandidatima za odbornike, jer oni svoju političku karijeru tek započinju. Ono što je na meti jeste trka za gradonačelnika i načelnika. Nekima je vrijeme za smjenu, ali ipak se koriste svim mogućim sredstvima da bi se održali bar još jedan mandat", ističe Marićeva.

Novinar iz Banjaluke Aleksandar Stojanović kaže da je prva sedmica kampanje generalno sedmica u kojoj je najvažnije predstaviti sebe i vidjeti s čim protivnik izlazi pred birače. To je, dodaje Stojanović, period opipavanja pulsa, kako protivničke strane, tako i biračkog tijela, i nije za očekivati da se krene jako na protivnika. U tom smislu, dodaje, nije iznenađenje ovo što smo gledali.

"'Pikanterije' koje bi mogle diskreditovati drugu stranu se čuvaju za finiš, kako bi negativan utisak kod birača bio što svježiji na dan izbora. Tako da se sigurno prljavija kampanja može očekivati kako se budu približavali izbori. Evo, ovaj sedmi dan možemo vidjeti neke male 'pokazne vježbe' šta nas čeka. To su sitne provokacije na skupovima, uklanjanje plakata protivnika i slično", ističe Stojanović.

Što se tiče same prve sedmice, dodaje, nismo vidjeli ništa novo ili drugačije, kako je i očekivao.

"To su već viđeni programi, izlizane parole. Jedino što je možda zastupljen veći stepen populizma, a što je uslovljeno ukupnom političkom klimom posljednjih godina. Populistička politika, u kojoj je sve besplatno, u kojoj ne postoje procedure, uzima sve više maha, pa se svi utrkuju ko će više obećati. Jer, najmanje ih košta da obećaju", naglašava Stojanović za "Nezavisne novine".

Iz koalicije "Pod lupom", koja radi monitoring kampanje za lokalne izbore koja je zvanično počela prošlog petka, rekli su da je slučajeva diskreditacije političkih protivnika već bilo. Ali su još u sferi "pojedinih".

"Već na samom početku kampanje za lokalne izbore naziru se pojedini slučajevi u kojima se kampanja vodi na način da se diskredituju politički protivnici i da fokus nije na lokalnim temama već na temama koje su bitne za političke subjekte koji zastupaju regionalne ili etničke interese", potvrdili su iz ove koalicije za "Nezavisne novine".

Kada se podvuče crta, vrela politička jesen tek se očekuje i trajaće do 5. oktobra, kada će zavladati muk. Naime, izborna tišina počeće 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno 5. oktobra u sedam časova i trajaće do njihovog zatvaranja, dok će zabrana objavljivanja rezultata javnog mnjenja početi 48 časova prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno 4. oktobra u sedam časova i trajati do zatvaranja birališta.

