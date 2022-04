Puno kandidata za malo fotelja

SARAJEVO, BANJALUKA - Centralna izborna komisija BiH u srijedu, 4. maja, raspisaće opšte izbore u BiH i političke partije i pojedinci do početka jula moraće dostaviti kandidatske liste i imena kandidata tako da u političkim partijama već uveliko traje proces kandidovanja i borba za pozicije.

Za razliku od Republike Srpske, gdje su stvari manje-više jasne i gdje će, po svemu sudeći, glavna trka biti vođena između, s jedne strane kandidata SNSD-a za člana Predsjedništva BiH i predsjednika RS i sa druge strane kandidata PDP-a i SDS-a, u Federaciji BiH stvari su malo kompleksnije. U ovom trenutku kandidature za člana bošnjačkog člana Predsjedništva BiH sasvim sigurno istaći će blokovi okupljeni oko SDP-a i SDA, a nije isključena mogućnost da i SBB BiH i NiP sa još nekim manjim strankama isture i svog kandidata, dok će sa druge strane za mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH ući DF i Željko Komšić, a izvjesno i kandidat HDZ-a, s tim da nije isključena mogućnost da i SDP i stranke oko njega, i tu isture svog kandidata za hrvatsku poziciju člana Predsjedništva BiH.

Što se tiče imena, zasad su zvanično izašli samo ispred PDP-a, gdje su kandidovali Jelenu Trivić za jednu od pojedinačnih funkcija, po svemu sudeći za predsjednika RS, dok će u trku za člana Predsjedništva BiH ispred opozicije, prema nezvaničnim informacijama, ići Mirko Šarović, lider SDS-a.

Osim njih, kandidature su istakli i Nenad Nešić i Radislav Jovičić iz DNS-a, međutim glavna borba vodiće se između Šarovića i Trivićeve te kandidata SNSD-a koji će, prema najavama Željke Cvijanović, članice Izvršnog komiteta SNSD-a, biti poznati oko 15. maja, mada je izvjesno da će za jednu od funkcija biti kandidovan Milorad Dodik, lider ove stranke, i to za funkciju predsjednika RS. Kandidaturu za predsjednika RS još ranije su istakli i u stranci "Naša priča Republika Srpska", gdje je jednoglasno donesena odluka da Zoran Kalinić bude njihov kandidat.

"Nema nikakve potrebe da se žuri niti da se od toga pravi neka priča. Imate propisane rokove za održavanje izbora, zna se kada se mora izaći sa kandidatima. U SNSD-u se nikad nije nešto pretjerano rano ni ulazilo u razgovore o ovom pitanju", rekla je nedavno Cvijanovićeva.

U SDS-u, u petak su nam rekli da bi i oni do polovine maja otprilike trebalo da utvrde ime kandidata te da još nije donesena konačna odluka o tome ko bi to mogao biti.

"CIK izbore raspisuje 4. maja i vjerujem da ćemo do 15. maja otprilike izaći sa imenom kandidata i sazvati sjednicu Glavnog odbora, na kojoj će biti govora o tome", rekao je Zoran Latinović, generalni sekretar SDS-a.

Osim Šarovića, u igri za kandidaturu za jednu od pojedinačnih funkcija, po svemu sudeći člana Predsjedništva BiH, je i Milan Miličević, predsjednik Gradskog odbora, ali iz nezvaničnih razgovora može se zaključiti da veće šanse ipak ima njegov stranački šef.

U slučaju Federacije BiH stvari su malo kompleksnije. Ispred SDA, po svemu sudeći, biće kandidovan Bakir Izetbegović, lider ove stranke, kojem bi na crtu za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH mogao izaći Denis Bećirović iz SDP-a, kojeg će podržati i Naša stranka, a moguće i Narod i pravda, mada nije isključeno ni da lider te stranke Elemedin Konaković izađe sa kandidaturom koju bi podržala SBB BiH, čiji je lider Fahrudin Radočnić još ranije rekao da se neće više kandidovati na tu poziciju.

Nermin Nikšić, lider SDP-a, rekao je da Bećirović nije jedan od potencijalnih kandidata, nego najozbiljniji, ali da odluka nije donesena, jer o njoj razgovaraju svi zajedno.

"Ponosim se atmosferom na tim razgovorima i svi kažemo svoj stav, i kada odgovara i kada ne odgovara. Kada dođemo do tog stava, kada dođemo do tog imena, to će biti budući član Predsjedništva BiH", rekao je Nikšić.

U slučaju kandidata iz reda hrvatskog naroda, kandidaturu je najavio Željko Komšić, lider DF-a i aktuelni član Predsjedništva BiH, dok ime njegovog najozbiljnijeg protivnika zavisi od odluke HNS-a o učestvovanju na izborima, ali po svemu sudeći, u trku će ponovo Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, koji, s obzirom na to da se Komšić bira uglavnom bošnjačkim glasovima i nema neke velike šanse, osim ako i SDP ili neka druga jača bošnjačka stranka izađe i sa kandidatom za hrvatskog člana Predsjedništva.