Putarina će biti smanjena?

BANJALUKA - Denis Šulić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, zatražio je od Vlade RS da putarinu na autoputu vrati na nivo prije uvođenja zatvorenog sistema naplate.

On je tokom današnjeg aktuelnog časa u Narodnoj skupštini RS rekao da je povećanje putarine odvratilo ljude od korištenja autoputa te da mnogi koji su ranije koristili najfrekventniji autoput od Banjaluke do Gradiške sada koriste magistralni put.

"Ljudi koji putuju svaki dan ne koriste više autoput i nadam se da će Ministarstvo saobraćaja i veza RS naći način kako da vratimo putarine kao što su bile prije samog zatvaranja sistema", rekao je Šulić.

S druge strane, u Ministarstvu saobraćaja i veza RS kažu da su spremni da razmotre svaku inicijativu koju dobiju te da do sada nisu imali zvaničnih inicijativa za smanjenje putarina.

Naglašavaju i to da su im se ranije uglavnom obraćali predstavnici NVO sa inicijativama za oslobađanje od plaćanja putarine na autoputu "9. januar" za određene kategorije stanovništva, te da je svaka od tih inicijativa razmatrana s preduzećem "Autoputevi Republike Srpske" i većina ih je prihvaćena i ocijenjena opravdanom.

"Što se tiče posljednje inicijative najavljene od strane poslanika Denisa Šulića, ona će takođe biti razmatrana kad stigne u ovo ministarstvo. Spremni smo sa 'Autoputevima Republike Srpske' još jednom napraviti analizu postojećih putarina i vidjeti ako ima prostora da se izvrši korekcija na određenim dionicama", rekli su nam u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.

Podsjećanja radi, Vlada RS krajem prošlog mjeseca usvojila je Uredbu o visini putarina u Srpskoj, koja je izazvala velika negodovanja među vozačima s obzirom na to da je u odnosu na ranije cijene na određenim dionicima došlo do poskupljenja. Takođe, ta odluka odnosila se i na mjesečne i godišnje karte koje su na pojedinim dionicima išle i do 4.000 KM, što je Republiku Srpsku svrstalo među najskuplje.

Zanimljivo je i da se za isti broj pređenih kilometara plaća različito, u pojedinim slučajevima putarina je i duplo veća jer, primjera radi, ako neko na autoput uđe u Drugovićima i do Doboja se vozi oko 60 kilometara, putarinu će platiti pet maraka, isto kao i od Drugovića do Čatrnje, koji su udaljeni 34 kilometra.

Mediji su tada objavili i da se od Drugovića do Prnjavora ide 26 kilometara i da se taj put plaća dvije marke, a iz Drugovića do Nove Topole takođe se vozi 26 kilometara, ali je putarina četiri marke.