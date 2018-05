RTRS: Sudiji dokazi nedovoljni za pritvor Dudakovića

BANJALUKA - Iako je Sud BiH utvrdio osnov sumnje da je nekadašnji ratni komandant tzv. Armije RBiH, Atifa Dudakovića, što proizlazi iz zapisnika sa ročista o određivanju pritvora ratnom zločincu, u koji je RTRS imao uvid, to sudiji Darku Samardžiću nije bilo dovoljno za donošenje takve odluke.

U zapisniku su, navodi RTRS, opisani događaji, u kojima Dudaković naređuje likvidacije srpskih vojnika i civila.



Detaljano su, navodi se, opisani zločini nad Srbima u četiri zapadno-krajiške opštine i Bošnjacima iz tadašnje tzv. Autononme Republike Zapadna Bosna.



Sve to Samardžiću nije bilo dovoljno da Dudakoviću odredi pritvor do suđenja.



U najupečatljivijim dijelovima zapisnika, nekadašnji saborci opisuju brojne situacije u kojima je Dudaković, kako svjedoče, lično naredio ubistva srpskih vojnika i civila.



“Dolaskom u Ramiće, pripadnici Petog korpusa su našli ranjenog vojnika Vojske Republike Srpske, kojeg su donijeli pred Atifa Dudakovića i rekli da ga više ne mogu nositi, jer puno krvari. Dudaković je naredio Huseinu Balagiću da ranjenog vojnika ubije, što je ovaj i učinio pucnjem iz vatrenog oružja. U istom mjestu, Dragan Dujković iz Zvorničke brigade se predao pripdanicima Petog korpusa. Dudaković ga je kratko ispitao, a zatim naredio da bude ubijen. U zarobljenika je pucao Ejub Koženjić zvani Zajko iz 510. brigade, pucajući iz vatrenog oružja”.



Navedena su i imena nekoliko desetina srpskih civila koje su Dudakovićeve jedinice ubile u selima opštine Bosanski Petrovac.



Detaljano su, prenosi RTRS, opisane i likvidacije nekoliko grupa vojnika i civila kod nekadašnjeg motela u ovom gradu:



“U prepodnevnim satima, iza tadašnjeg motela, Atifu Dudakoviću je dovedeno sedmoro civila srpske nacionalnosti. On je trojici svojih pratilaca naredio da ubiju zarobljenike. To su ovi i učinili pucajući iz vatrenog oružja”.



Sudiji Samrdžiću su predočena i svjedočenja o likvidacijama zarobljenih vojnika, lojalnih Fiktetu Abdiću.



Detaljno je opisana i tortura kojoj su bili izloženi Arif Vuković i Adis Šabić.



Potpuno goli, uz brojna zlostavljanja, voženi su na haubi vojnog automobila od Izačića do Bihaća.



“Ruke su im vezali na leđa, da ne mogu zakloniti gola tijela. Vezali su ih opasačem za vrat, povremeno zaustavljali vozila i vodali kao pse, pred građanima. Tukli su ih i polivali alkoholom. U takvom stanju su ih dovezli Atifu Dudakoviću pred jedan ugostiteljski objekat u Bihaću”.



Ovi i brojni slični navodi iz zapisnika Sudu nisu bili dovoljni da Dudakoviću odredi mjeru pritvora.



Odluka je utoliko nelogičnija što je Sud u ovom slučaju utvrdio osnov sumnje, navodi RTRS.