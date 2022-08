Rad parlamenta obilježile jalove rasprave i beskorisne inicijative

SARAJEVO - Beskorisne inicijative, neproduktivne rasprave, nerealni zahtjevi poslanika, razmatranje zastarjelih izvještaja i mali broj zasjedanja obilježili su rad parlamenta Bosne i Hercegovine u prethodne četiri godine, koji će, po svemu sudeći, ostati upamćen kao najgori do sada s obzirom na to da je održano ubjedljivo najmanje sjednica u četvorogodišnjem mandatu.

Ako je suditi po informacijama sa veb-stranice parlamenta BiH, u ovom sazivu, odnosno od oktobra 2018. godine do danas, održana je 31 redovna sjednica, dok su u mandatu prije, odnosno od 2014. do 2018. godine, održane 64 redovne sjednice. U sazivu od 2010. do 2014. godine poslanici su se sastali 73 puta, a u mandatu od 2006. do 2010. godine 83 puta, dok je u mandatu prije toga, odnosno od 2002. do 2006. godine, održano čak 85 sjednica.

"Negdje je objavljen podatak da minuta parlamentarca košta 680 KM i to najbolje govori koliko nisu radili kad je minuta njihovog rada toliko skupa. Ukratko, opšti je nerad ovdašnjih parlamentaraca usred jedne pragmatske i kapitalističke Evrope, u koju oni tvrde da hoće da idu. Ovdje se plaća nerad, a rad se ne može naplatiti", rekao je za "Nezavisne novine" Esad Bajtal, politički analitičar.

On tvrdi je prethodne četiri godine parlament BiH obilježio nerad i samo nerad onih koji su građane izmanipulisali i učinili sve da postanu pasivni i ćutke gledaju šta se oko njih dešava te da iz tog razloga vladaju apatija i osjećaj nemoći.

"Opšte je odsustvo političke kulture, demokratske tradicije i pravne države. Zarobile su nas etno-nacionalne strukture i već 30 godina rade to što rade", istakao je Bajtal.

Inače, konstitutivna sjednica Predstavničkog doma parlamenta BiH u aktuelnom sazivu održana je 6. decembra 2018. godine, a na sljedeće zasjedanje čekano je više od četiri mjeseca. Zbog nemogućnosti dogovora o formiranju Savjeta ministara BiH u 2019. godini, parlament BiH praktično nije ni radio, i u cijeloj 2019. godini odražao je svega jednu redovnu sjednicu, na kojoj je bilo više od 40 tačaka dnevnog reda, ali samo jedno zakonsko rješenje. I kasnije, na sjednicama Predstavničkog doma parlamenta BiH najmanje je bilo govora o zakonima, a najviše su se razmatrale inicijative poslanika, zatim zahtjevi poslanika te ratifikacija određenih međunarodnih ugovora i razmatranje izvještaja koji po sili zakona dolaze u parlament BiH.

"Ovaj saziv obilježio je nerad i nikako ne može da dobije prolaznu ocjenu. Osim nerada, to je cinizam prema građanima koji su ih birali da zastupaju njihove interese, posebno u periodu kada parlament BiH nije radio i kada se nalazio pod blokadom, a poslanici su sve vrijeme uredno primali po nekoliko hiljada maraka", rekla je za "Nezavisne novine" Tanja Topić, politička analitičarka.

Ona kaže da je aktuelni saziv parlamenta BiH praktično nagrađen za nerad, istovremeno naglašavajući da ne vjeruje da će građani to prepoznati i kazniti, jer još nisu politički osviješteni.

"Mi imamo disciplinovanu vojsku, oni glasaju i oni su opredijeljeni, jednostavno glasaju za iste. Građani su imali bezbroj prilika da glasaju protiv onih koji su iznevjerili njihova očekivanja i osjećanja, ali većina njih je opredijeljena i glasaju za svoju političku opciju koliko god predstavnici te opcije pravili greške", zaključila je Topićeva.

Mandat Broj sjednica

2018 - do danas 31

2014 - 2018. 64

2010 - 2014. 73

2006 - 2010. 83

2002 - 2006. 85