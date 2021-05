Radić: NATO neminovna budućnost regiona

Zbog težine konflikta devedesetih godina bilo bi dobro da sve države regiona ulaze sinhrono u NATO i EU. Nažalost, različita savezništva i okolnosti te nedostatak konzistentnosti politike EU i SAD doveli su do raskoraka i sada su pred nama različiti nivoi integracije zemalja u regionu. Zato su neki faktori, koji su bili irelevantni recimo početkom 21. vijeka, sada postali presudni, ocjenjuje za "Oslobođenje" vojni analitičar Aleksandar Radić.

Vruća kaša

"Početkom 21. veka EU je bila poletna, snažna ideja. Bilo je jasno za zemlje u tranziciji da je NATO put kojim se kasnije dolazi i do EU, bez obzira na ogradu birokrata iz EU koji ističu kako nije uslov ući u NATO da bi se ušlo u tu organizaciju", kaže Radić i dodaje da je "način na koji NATO komunicira sa regionom ostao manje-više isti".

"On je u sistemu vrednosti i argumenata koji su korišćeni pre dvadesetak godina, koji su jednostavno sada izgubili snagu. Jer posle Brexita, posle duboke krize koncepta EU, jednog strašnog udarca koji je zadala pandemija kovida, poljuljano je uverenje u evropsku budućnost. Masa ljudi je postala pasivna u uverenju treba li ući u EU. Naravno, tu je i odnos NATO-a i EU nejasan. Mi smo u međuvremenu u situaciji u kojoj je Hrvatska ušla i u EU i NATO, a ostavljene su po strani BiH i Srbija, imamo nerešeno pitanje Kosova, Crna Gora je u turbulencijama. Stvoren je paket koji sam po sebi već dovoljno predstavlja problem. Kad u to ubacite strani upliv, onda imate ovu sadašnju vruću kašu. Ranije ste imali crno-belu sliku. Sad Rusija pokušava da drži region na distanci, a Turska želi da ostvari upliv u regionu. Uticaji su sadržani kroz dnevnopolitički taktički nivo", kaže Radić.

On potcrtava da je Balkan jednostavno u okruženju NATO-a, u okruženju EU.

Upitan šta Rusija zauzvrat nudi bilo Srbiji, bilo BiH da ne postanu dio Alijanse, odgovara da je to ključno pitanje.

"Ovde nema emocija. Rusija ne nudi alternativu. Rusija koristi snažan emotivni sentiment, ekonomski uticaj i očigledno vrlo čvrsto štiti svoj interes. Mi jednako možemo da kažemo i da svako iz zapadne civilizacije štiti svoj ekonomski interes, ali je ta komunikacija jasnija u pogledu procene šta se od nas traži i šta dobijamo. Rusija nastoji kroz kontrolu određenih ljudi i stvaranja savezništva s određenim političarima da vodi politički i propagandni, 'specijalni' rat na Balkanu. Nije uticaj Rusije toliko drastičan, ali je primetan, jer Rusija žestoko izražava svoje političke stavove. Reakcije sa zapadne strane su obično uvijene u neku diplomatiju. S druge strane, vrlo egzaktno možete videti kod nabavki naoružanja suštinu spoljne srpske politike", ističe Radić.

Smatra da "prirodan proces vodi do neminovnosti - svi su NATO i onda se dolazi do situacije u kojoj i nema stvarnog izbora".

Nacionalisti i Zapad

"Srpska vojna neutralnost koja se odražava i na Republiku Srpsku bazirana je na dnevnoj politici, a ne nekim dubokim idejama i studijama o tome šta treba da se čini. Jer Srbija u praksi ima dobre odnose sa NATO-om. Postoje jaki centri moći unutar vlasti koji nastoje da stvore distancu prema NATO-u, ali ukupna slika svih tih interakcija i uticaja ipak Srbiju sve više vodi ka Zapadu i to zapravo u konačnom rezultatu ublažava, omekšava odnos prema NATO-u. Primer Crne Gore je dobar za to. Tamo bez obzira na to što su na vlasti partije koje se identifikuju kao srpske, nacionalne, jedna od prvih poruka koje su te partije poslale je da se ničim ne dovodi u pitanje članstvo u Savezu, da će Crna Gora ostati dosledna i da će učiniti sve što će da pojača njene reference unutar NATO-a. Situacija u Crnoj Gori od jesenas pokazuje da je lažna konstrukcija da srpski nacionalizam apsolutno odbacuje NATO i da podrazumeva okretanje ka političkom Istoku", zaključuje Radić.

(Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država)