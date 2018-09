Radmanović: Dodik zna kako da vodi srpski narod

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je da je ubijeđen da će kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik pobijediti na izborima, te da će biti vrlo dobar član Predsjedništva BiH, jer je nesporno vođa srpskog naroda u Srpkoj i BiH i zna kuda i kako treba voditi narod.

Radmanović je istakao da se u Sarajevu i Predsjedništvu BiH brani Republika Srpska i njen ustavni poredak, a da je Dodik pokazao kako se to štiti ustavni poredak BiH, u kojoj je Republika Srpska državotvorni entitet.

"Osim toga, Dodik je pokazao da ono što se radi u Predsjedništvu, kada je riječ o međunarodnim odnosima, on to već radi ovde u Srpskoj u saradnji sa raznim nivoima međunarodnih predstavnika", rekao je Radmanović za Radio-televiziju Republike Srpske.

On smatra i da Dodiku neće biti problem da se u Predsjedništvu dogovara oko odluka sa drugim članovima, jer zna da ukoliko nema dogovora, nema ni odluke.

Radmanović smatra i da to što se Dodik nalazi na crnoj listi američke Ambasade neće mnogo uticati na njegov rad, jer sa druge strane, dobrodošao je u Moskvi, Pekingu, te većem broju evropskih prijestonica.

On je istakao da Dodik zna kako se pravi država, te da to u Sarajevu može i pokazati i to na bazi Dejtonskog sporazuma.

"Mora se raditi u dogovoru i to Dodik zna. Ali, ako će se nastaviti ova politika većinskih bošnjačkih stranaka da se nameće tempo iz Sarajeva čitavoj BiH da Sarajevo bude važnije nego sva ostala BiH, onda nema ništa od toga", rekao je Radmanović.

Prema njegovim riječima, Dodik odlično zna i koje su prednosti kog dijela BiH i kako zajedno nastupajući mogu te prednosti da dođu do izražaja i da svi budu zadovoljni.

"U Sarajevu će ljudi birati između Dodika pragmatičara, čovjeka koji ima ideju i viziju kako da svi bolje živimo i toga da pokušaju da budu veći nacionalisti od njega i da pokore njega i njegov narod", rekao je Radmanović.

On smatra i da kandidat opozicije za srpskog člana Predsjedništva BiH Mladen Ivanić zna da će izgubiti na izborima.

"Republika Srpska nije osjetila mandat Ivanića u smislu njegove zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srpske, a bilo je povoda. Ivanić se oko toga uopšte nije uzbuđivao", rekao je Radmanović.

On je dodao da će vrijeme pokazati kakvi su kadrovi koje u skladu sa svojom nadležnošću bira Predsjedništvo, a odnosi se na generale i ambasadore, bili birani za vrijeme Ivanića.

Na pitanje da li će zamijeniti Dodika u Predsjedništvu BiH u slučaju njegove pobjede, Radmanović je rekao da je tu priču plasirala opozicija s namjerom da poruči biračima da ne treba da glasaju za Dodika.

Radmanović je još jednom ponovio da smatra da će SNSD pobijediti bez obzira na prljavu kampanju koju opozicija gura preko nepostojećih vlasnika portala, a koje onda preuzimaju određeni mediji, te da će najveću štetu od svega toga imati određeni broj medija, kao i pojedini novinari i političari.

On je rekao da prljavština počinje zbog toga što neko nekoga može optužiti da je ubica, a da se protiv njega ništa ne može preduzeti, dodavši da je to opozicija počela da radi.

Radmanović je istakao da su besmislene optužbe da vlast pravi probleme, jer to njoj nije u interesu, pogotovo zbog toga što ankete pokazuju da se povećava podrška građana SNSD-u.

On je izrazio nadu da će, iako su pale teške riječi, svi spustiti lopticu u toku kampanje.