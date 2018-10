Radmanović: Dodikov poziv Savezu za pobjedu predstavlja bitku za Srpsku

BANJALUKA - Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Nebojša Radmanović izjavio je da poziv koji je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio Savezu za pobjedu za zajedničko djelovanje u Sarajevu predstavlja bitku za Srpsku i za svakog njenog građanina.

"Stav i SNSD-a i Dodika je da tamo treba zajednički nastupati i zanemariti razlike. Nažalost, postoje oni koji ne misle tako, oni koji, pod ko zna čijim uticajem, neće to da urade", rekao je Radmanović.

On je podsjetio da to nije prvi put da SNSD nudi saradnju, te istako da nije tačna priča da to SNSD radi jer bez partija Saveza za pobjedu ne može formirati većinu na nivou BiH.

"Mi i ne moramo biti vlast na nivou BiH, i to smo već pokazali, ali to nije dobro za Srpsku. Zato Dodik poziva da idemo svi zajedno, dijelićemo vlast, spremni smo na ustupke. Lako ćemo vidjeti da je većina iz Srpske u Sarajevu na strani SNSD-a i naših koalicionih partnera, a ne na strani ovih koji se sada nešto bune, koji nemaju ni podršku građana ni većinu za bilo šta", naveo je Radmanović.

On je dodao da su građani većinom izabrali i predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH na uspješnim izborima na kojima je bilo nekih manjih problema koji se dešavaju svugdje u svijetu.

Radmanović je istakao da izborna volja građana neće biti srušena, da to neće dozvoliti ni političke partije koje su dobile većinu, te da priča o ponovnom prebrojavanju glasova izgleda prilično smiješno.

On je rekao da oba pojedinačna kandidata Saveza za pobjedu, koji više i ne postoji kako se pokazalo u posljednje vrijeme, znaju da su izgubili.

"Sada pojedinci pokušavaju da naprave probleme u Republici Srpskoj, u svojoj zemlji, u svom glavnom gradu. To je nedopustivo i moraćemo naći načine da to prevaziđemo", naglasio je Radmanović.

Radmanović je naveo da SNSD smatra da je što prije moguće potrebno formirati vlast i u Srpskoj, za šta već postoje uslovi, kao i da ima uslova za tako nešto i na nivou BiH.

"Nije nemoguće da u okviru te koalicije, koja sada ima oko pedeset mandata, priđe još jedan broj poslanika, tako da bude velika većina, što je dobro za stabilnost Srpske. I to je jedna od garanacija da ćemo brzo formirati vlast u Srpskoj", naveo je Radmanović.

Kada je riječ o tome kome će biti povjeren mandat za formiranje nove vlade Srpske, Radmanović je istakao da je uobičajena praksa u svijetu da mjesto mandatara dobije ona stranka koja je osvojila najviše glasova na izborima i naglasio da građani Srpske to očekuju.

"Velika je razlika nas i naših koalicionih partnera u opredjeljenju građana. Mi iz SNSD-a nemamo ni pravo da kažemo prepuštamo nekom drugom mandat", naglasio je Radmanović.

Za tvrdnje pojedinih predstavnika opozicije da je banjalučki Trg Krajine "jedina slobodna teritorija", Radmanović je rekao da je cijela Srpska slobodna teritorija za sve njene građane, ali i one koji nisu iz Srpske, te da su takve tvrdnje blago rečeno smiješne.

"Ovdje ima krupnija konotacija. Dvadeset godina gradimo i uspjeli smo da dostignemo demokratski izborni nivo kao EU kojoj težimo. Sada se pojavio neko ko je izgubio i pokušava da obesmisli taj krupan demokratski korak i poziva da se to sruši u potpunosti. To ne može i neće uspjeti", naglasio je Radmanović.

Govoreći o slučaju stradanja mladića Davida Dragičevića, on je naveo da tu svoj posao moraju uraditi nadležne institucije, kao i da nema nikakve krivice političara koji se prozivaju.

Govoreći o poroblemu formiranja vlasti u Federaciji BiH (FBiH), Radmanović je naveo da svi problemi u tom entitetu proističu još od Vašingtonskog sporazuma, kao i da Hrvati nisu ravnopravni u tom entitetu, kao ni Srbi.

Radmanović je rekao da stanje u tom entitetu sada komplikuje i izbor hrvatskog člana Predsjedništva Željka Komšića, kao političara iz Sarajeva kojeg ne podržava većinsko hrvatsko biračko tijelo.

Prema njegovim viđenju, problem dugoročne stabilnosti BiH je u rukama bošnjačke političke elite koja neće ili ne vidi šta se dešava.

Radmanović je za bošnjačku političku elitu rekao da ne razumije prava naroda koja važe svuda u svijetu i da pokušava da u jednoj nemogućoj situaciji nametne majorizaciju.

"Kada bi oni (bošnjačka politička elita) ozbiljno razmišljali o ravnopravnosti svih u BiH i putu ka EU, onda se ovo ne bi dešavalo. Nažalost, oni ne misle tako i sigurno će se komplikovati situacija u BiH i samim tim i koraci napred ka EU o čemu smo svi saglasni u BiH", smatra Radmanović.