Radmanović: EU ne zna šta da radi sa pet zemalja zapadnog Balkana

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je u intervjuu Srni da je unutrašnji dogovor jedini put ka boljoj budućnosti BiH, jer u suprotnom nema ni Dejtonskog mirovnog sporazuma niti BiH.

Radmanović je istakao da je jedini ispravan stav, koji zastupa i Republika Srpske, da se Dejtonski mirovni sporazum sprovodi kako piše i da nigdje u savremenom svijetu drugačije nije moguće.

Govoreći o tome gdje je BiH danas, 25 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Radmanović je rekao da je na istom mjestu gdje je bila i prije četvrt vijeka i da se i tada na različite načine osporavao Ustav BiH.

"Danas se više priča o tome šta bismo željeli, nego šta treba raditi. U svemu tome veoma je negativna uloga međunarodne zajednice, jer umjesto da nam pomognu da se dogovaramo, samo su pravili još veće probleme mijenjajući Ustav, neargumentovano i nekritički smjenjujući funkcionere, namećući zakone koji su sve okrenuli naopako", konstatovao je Radmanović.

On je ocijenio da su promjene na Ustavu BiH na direktan ili indirektan način djelo međunarodne zajednice i da je tim promjenama "sve krenulo naopako".

Navodeći da zvaničnici iz Republike Srpske smatraju da se treba pridržavati Dejtonskog sporazuma i primjenjivati njegove odredbe, Bošnjaci zastupaju stav da treba iće ka većoj centralizaciji BiH, a Hrvati žele ustavne promjene koje bi onemogućile da budu preglasani i da se poštuje ravnopravnost, Radmanović je naglasio da će svako nepristrasan reći da je jedino ispravan stav iz Srpske i da je to put koji nudi budućnost BiH.

Kada je riječ o evropskom putu i najavama da bi BiH ove godine mogla da dobije kandidatski status, Radmanović smatra da je EU trebalo da prihvati pet zemalja zapadnog Balkana još prije deset godina.

"EU ni danas ne zna šta da radi sa tih pet zemalja zapadnog Balkana i zbog toga i jeste ovakvo stanje. I unutar EU imaju mnogo problema pa je logično da smo im mi na kraju, a da su to uradili prije deset godina, sve bi bilo drugačije. Kandidatski status je pod znakom pitanja, jer odnos EU prema BiH u doba pandemije pokazuje da nas ne doživljavaju kao bliske, a pogotovo ne kao one koji su dio Evrope", rekao je Radmanović i dodao da bi volio da nije u pravu, jer bi kandidatski status bio optimističan za sve u BiH.

On je ocijenio da bi kandidatski status bio i obaveza za EU da radi sa BiH, a ne samo da, kako kaže, "pametuje iz daljine".

Radmanović je ukazao i da je nemoguće da BiH bude članica EU sa međunarodnim predstavnikom koji se ponaša kao austrijski gubernator, podsjetivši da je Republika Srpska stava da BiH nisu potrebni visoki predstavnici.

On je u intervjuu Srni rekao da će sigurno doći do promjene visokog predstavnika bez obzira na stavove iz Republike Srpske i da drugi dio BiH smatra da ovoj zemlji treba visoki predstavnik, i to oštriji od aktuelnog, što bi, kako je naglasio, bio korak nazad za BiH.

"U BiH svi retorički žele u EU, ali ne shvataju da dogovor domaćih političara znači iskorak, dok svaki sukob predstavlja stagnaciju ili vraćanje nazad", konstatovao je Radmanović.

"BiH je žrtva zatvaranja granica EU za migrante"

Govoreći o migrantskoj krizi, Radmanović je ocijenio da ona otvara mnogo problema ne samo u BiH nego i u zemljama koje su monolitnije i razvijenije.

"Migrantska kriza pokazala je nespremnost mnogih institucija u BiH da se nose sa tim problemom i ona nije u vezi za sadašnjim sazivom Savjeta ministara nego sa prethodnim. Sada se mnogi prave pametni kada je kriza eskalirala do nevjerovatnih granica, pogotovo kada je EU nekritički zatvorila granice i ostavila migrante kod nas", rekao je Radmanović.

Nesnalaženje BiH, dodao je on, dovelo je do sadašnje situacije i prebacivanja odgovornosti iz jednog resora u drugi, optuživanje jedne, druge i treće opcije.

"To je pokazalo da nismo bili u stanju da sjednemo, razmotrimo problem i nađemo rješenja. Zato smo sada u problemu u koji se umiješao ko zna ko. Parlament je dugo raspravljao nesvrsishodno o migrantskoj krizi, a rješenja koja su ponuđena nisu rješenja. Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara pokazao je da vlada statističkim podacima, a da sam ne može naći rješenje. Rješenja su u saradnji Predsjedništva i Savjeta ministara u koja se potom treba da uključuju određene institucije", istakao je Radmanović.

On smatra da je dio rješenja i vraćanje migranata u zemlje porijekla iako, kako kaže, neki navodi ministra bezbjednosti ukazuju da on nije za to. "NJega ne treba ni pitati, jer ako je rješenje u readmisiji i ako postoji dogovor o tome, ministar treba to da izvršava", rekao je Radmanović.

"Uprkos svim izazovima, Savjet ministara dobro radio"

Na pitanje da prokomentariše inicijativu za smjenu Savjeta ministara koju su inicirali opozicioni poslanici iz FBiH u Predstavničkom domu BiH, Radmanović je pojasnio da je legitimno da opozicija uvijek traži smjene i ostavke, ali su ovog puta potpuno nekritički prišli radu Savjeta ministara, koji ne radi dvije godine nego tek godinu dana, uslovi rada su specifični, pojavila se pandemija virusa korona, kao i migranti.

"Uprkos svim tim izazovima, Savjet ministara je napravio određene poteze koje je predsjedavajući Zoran Tegeltija na sjednici dobro obrazložio. Poslanici iz opozicije iz FBiH su 'potrčali' prije vremena, a njima su se i 'rukama i nogama' priključili opozicionari iz Republike Srpske u pokušaju da izglasaju nepovjerenje. Cijeli taj proces je bio potpuno nepotreban i sa aspekta da će se pred poslanicima uskoro naći izvještaj Savjeta ministara o kome se može govoriti na osnovu validnih podataka. Ovaj pokušaj smjene Savjeta ministara najveću 'packu' dao je opoziciji iz Republike Srpske koja je o toj inicijativi veoma loše raspravljala", istakao je Radmanović.

Čak i da je došlo do izglasavanja nepovjerenja, pojasnio je Radmanović, uslijedila bi rasprava u Domu naroda gdje se smjena uopšte ne može desiti.

"Poslanici iz SDA su jasno rekli da nisu potpuno zadovoljni radom Savjeta ministara, ali da nije vrijeme za izglasavanje nepovjerenja, što je, prema mom mišljenju, mudar politički potez te stranke", smatra Radmanović.

Prema njegovom mišljenju, Savjet ministara je u proteklih godinu dana zadovoljio svojim radom i ima dobar start da u ovoj godini napravi još nekoliko važnih iskoraka kako bi se BiH približili kandidatskom statusu mada sve manje vjeruje da će do toga doći i to ne zbog BiH nego zato što Evropa više nije spremna za bilo kakav ozbiljan korak kada je riječ o proširenju.

Govoreći o radu Savjeta ministara u protekloj godini, Radmanović je naveo da je prirodno da se u BiH različito gleda na rad Savjeta ministara i izražavaju različite želje iz entiteta.

"Mi iz Republike Srpske se držimo Dejtona prema kojem Savjet ministara nije vlada, već ima ograničen rad koji je na određen način pod patronatom Predsjedništva, a odgovara Predstavničkom i Domu naroda. To je sasvim drugo u odnosu na neku vladu, jer drugačije radi i nije efikasan kao vlada", istakao je Radmanović i dodao da iz FBiH traže da se Savjet ministara pretvori u vladu i da "komanduje cijeloj BiH" što ni u kom slučaju nije moguće.

"Raspuštanje Doma naroda bio bi avanturizam"

Komentarišući navode da bi članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović mogli da traže raspuštanje Doma naroda, Radmanović je rekao da je "eventualni napad na Dom naroda rezultat tvrdnji onih koji smatraju da se sve rješava nekom smjenom".

"U Domu naroda odjednom svima smeta što SNSD dominira u Klubu srpskog naroda iako je riječ o najvećoj političkoj partiji oko koje se okuplja većina i u Republici Srpskoj i u BiH. Logično je i da u Domu naroda SNSD diktira tempo", istakao je Radmanović.

On je podsjetio da nikada niko u proteklih 25 godina poslije Dejtona nije ni pokušao da udara na Dom naroda, te da to nije slučajno.

"Dom naroda je reprezentacija tri nacionalne grupe, tri konstitutivna naroda u BiH. Ukoliko bi dva člana Predsjedništva BiH krenula u tu avanturu, bio bi vulgarizovan Dejton i to bi bila šteta za BiH u cjelini, ali nije nemoguće da se to desi", istakao je Radmanović.

Govoreći o eventualnoj smjeni Kolegijuma Predstavničkog doma i najavama da bi on mogao biti smijenjen, Radmanović je rekao da je to priča poslanika koji je otišao u opoziciju i da nije aktuelno, ali da nije nemoguće da se i to zatraži.

"Kada je konkretno o meni riječ, dobio sam najviše glasova na izborima u BiH, a ukoliko dolazi do ukupnih promjena i nove većine u BiH, onda je realna i promjena u Kolegijumu", rekao je Radmanović i istakao da u svemu ovome mora doći do izražaja zajednički stav svih iz Republike Srpske, jer je uvijek bilo loše po Srpsku ako se ide sa različitim stavovima u institucijama na nivou BiH.

Komentarišući činjenicu da više od dva mjeseca od izbora nisu objavljeni rezultati za Srebrenicu i Doboj, Radmanović je istakao da je sporan sam izbor članova Centralne izborne komisije (CIK) koji se desio bez najave i prethodnih konsultacija.

"Došlo je do izbora članova CIK-a koji su se pokazali nesposobnim. Sve što se dešava sada posljedica je takvog izbora članova CIK-a. Zna se kako dolaze vreće iz inostranstva, zna se za fiktivne prijave i neargumentovano je napravljen problem u Doboju i Srebrenici", rekao je Radmanović, istakavši da je izborom CIK-a napravljen korak unazad.