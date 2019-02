Radmanović: Formiranje Savjeta ministara zavisi isključivo od SDA

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović smatra da formiranje Savjeta ministara zavisi isključivo od SDA i da je pitanje kada će ono biti okončano, ali da to ne treba dovoditi u vezu sa NATO putem BiH.

"Da se mene pitalo, to smo mogli završiti još u decembru. S obzirom na to da u ovom trenutku to zavisi isključivo od SDA, pitanje je kada će to biti okončano. SNSD i HDZ BiH, koji su pobjednici izbora kod Srba i Hrvata, spremni su da konstituišu Savjet ministara, ali je za to potrebno dobiti pobjednika iz trećeg naroda", rekao je Radmanović za "Večernji list" u izdanju za BiH.

Radmanović je istakao da je od 2005. godine počeo jači pritisak na pristupanje NATO savezu, te dodao da je u tom periodu usvojen Zakon o oružanim snagama BiH, a da je Narodna skupština Republike Srpske, u kojoj SNSD tada nije bio u većini, usvojila deklaraciju prema kojoj su svi bili obavezni opredijeliti se za NATO.

U okviru tih okolnosti, prema njegovim riječima, i SNSD se ponašao u skladu sa tom deklaracijom, uključujući i njega, kao tadašnjeg člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

"U međuvremenu su ojačale snage u Republici Srpskoj koje su rekle da se protive putu BiH u NATO", istakao je Radmanović, podsjetivši da je prošle godine Narodna skupština Srpske usvojila deklaraciju u kojoj je proglašena neutralnost Republike Srpske, što je razlog promjene stava SNSD-a prema ovom pitanju.

On smatra da se stav političara iz Republike Srpske neće automatski promijeniti ako bi Srbija promijenila stav o članstvu u NATO alijansi.

Radmanović dodaje da bi promjena stava Srbije bila veliki iskorak koji bi uticao i na stav Republike Srpske.