Radmanović: Inckov zakon vraća BiH u doba inkvizicije

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je Srni da je nametnuti zakon Valentina Incka neevropski, totalitarni i necivilizacijski potez uperen protiv svih u BiH i da ovu zemlju vraća u vrijeme inkvizicije.

Radmanović je istakao da je Inckov nametnuti zakon uperen protiv svih u BiH, samo što to svi nisu shvatili, ali je "prioritetno uperen protiv srpskog naroda u BiH".

"Ovaj nametnuti zakon je najdirektniji udarac na dogovore u BiH, ne samo pomirenje. Riječ je o zakonu koji nije moguće uopšte primijeniti", rekao je Radmanović za Srnu.

Radmanović je istakao da sva civilizacija ide ka demokratiji i novim rješenjima i da se onda pojavi "čovjek koji nedemokratski nametne zakon".

"Ne samo da je neprimjenjiv, nego je protiv svih opštih vrijednosti za koje se trudimo da ih sačuvamo. Njegov zakon zabranjuje ne samo da se govori, zabranjuje da mislite, zabranjuje da pišete, zabranjuje da istražujete, zabranjuje da ono što ste istražili objavite. To je srednji vijek", ocijenio je Radmanović.

Nekoliko stotina godina od inkvizicije je prošlo, podsjetio je Radmanović, a ona je upravo to radila.

On je dodao da je nekadašnji komunistički sistem "demokratski u odnosu na ovo što Incko radi".

"Nikada u onom socijalističkom, komunističkom sistemu nije bilo zabranjeno misliti, da pišete, istražujete i dođete do nekih rješenja. Ovim zakonom je i to zabranjeno. Dakle, Incko je napravio čudo u nekoliko članova zakona koje je napisao", ocijenio je Radmanović.

Radmanović je naveo da je sve to "dodatno posvađalo i ovako posvađane predstavnike naroda u BiH".

On je dodao da ovo nametanje zakona nije bilo očekivano, iako je poznato da postoji pritisak jednog dijela Evropljana koji ne razumiju procese u BiH i velikog broja bošnjačkih političara koji nisu razumjeli šta se dešava.

"Ovo ne može ni njima biti od koristi. Mislili smo da može proći bez toga i vidimo da nije prošlo, sada smo još više posvađani u BiH i vrlo teško ili skoro nikako ćemo se miriti oko toga. Ne vidim način kako izaći iz ovoga jer svaki potez koji se povuče biće dodatni sukob u BiH. Sukobi nisu rješenje", poručio je Radmanović.

Radmanović je ocijenio da ne vidi kako će se ovaj nametnuti zakon primijeniti.

"Iz Tužilaštva BiH su poručili da oni otvaraju predmete i dosijee. To je nastavak inkvizicije u kojoj će sada umjesto visokog predstavnika pojaviti tužilačke ekipe i istražioci da procjenjuju šta ste mislili kada su u pitanju događaji iz prošlosti", rekao je Radmanović.

Vrijeme će tek pokazati, istakao je Radmanović, koliko je ovo strašno.

"Ne postoji iole razvijena zemlja koja je zabranila da se razmišlja i istražuje", istakao je Radmanović.

On je dodao da vrijeme nosi i nova istraživanja i nova saznanja i nove dokumente i da se Inckovim zakonom i to zabranjuje.

"Ovim se zabranjuje i ono što smo do sada istražili i da se ubuduće bilo šta istražuje. Kao da se pojavio neko u kosmosu i rekao ovo je istina i svi na tu istinu treba da kleče i samo to da ponavljaju. To ne može opstati", rekao je Radmanović.