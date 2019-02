Radmanović: Ispunjen i posljednji uslov za formiranje Savjeta ministara

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je danas Srni da su, konstituisanjem Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, stvoreni uslovi da konačno bude formirana vlast na nivou BiH, uključujući Savjet ministara.

Radmanović je istakao da današnja konstitutivna sjednica Doma naroda predstavlja još jedan korak u konstituisanju vlasti u cjelini na nivou BiH.

"Važno je da se poslije nekoliko mjeseci završava konstituisanje Doma naroda. On je i ranije posljednji konstituisan zbog procedure u Federaciji BiH koja je vrlo spora. To je važno i zbog toga što je to posljednji uslov koji su iz Sarajeva postavljali Srpskoj za konstituisanje Savjeta ministara", naglasio je Radmanović, koji je i zamjenik predsjedavjućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

On je podsjetio da je stav SNSD-a da je Savjet ministara mogao da bude formiran još u decembru prošle godine i da se nije trebalo čekati na formiranje Doma naroda.

"Dom naroda, kao i Predstavnički dom, odlučuje o razrješenju i svim drugim pitanjima, ali ne i o imenovanju Savjeta ministara i zbog toga je on /Savjet ministara/ mogao ranije biti formiran. Tražili su da sačekamo i taj uslov, to je danas završeno i stvoreni su uslovi da konačno imamo vlast na nivou BiH, uključujući Savjet ministara", kaže Radmanović.

Prema njegovim riječima, "loptica" je u rukama SDA, kao što je bila i do sada.

"Oni su otezali zbog nekih svojih neriješenih pitanja u FBiH i pokušaja formiranja šire bošnjačke koalicije, odnosno koalicije političkih partija koje su većinski bošnjačke. Mi iz Srpske na to ne utičemo i nećemo da utičemo, ali se bunimo što to ide vrlo sporo. Ipak, očekujemo da i to sada bude riješeno", rekao je Radmanović.

On je dodao da ovo pitanje mora riješiti Predsjedništvo BiH koje imenuje predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Od tada sve počinje. S obzirom da to nije urađeno, zbog toga nije u punom kapacitetu ni Predstavnički dom koji je konstituisan ranije i neće biti u punom kapacitetu ni Dom naroda", rekao je Radmanović.

Govoreći o pozivu koji je predsjedavjući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik uputio svim političkim partijama iz Srpske za zajednički nastup na nivou BiH, Radmanović je istakao da se u Sarajevu, između ostalog, vodi i nacionalna bitka i tu dolazi do izražaja konstitutivnost tri naroda i status ostalih.

"SNSD još od ranije ima stav da je potrebno da svi zajedno nastupamo i tu treba da prestanu razlike koje postoje unutar Srpske. Zbog toga je predsjedavajući Predsjednišptva BiH i lider SNSD-a i uputio poziv da se oko toga svi okupimo", kaže Radmanović.

On je naglasio da nemaju pozitivne odgovore na taj poziv, iako nema ozbiljnih razlika kada je riječ o nastupu u Sarajevu.

"Naravno da ima pojedinaca koji drugačije misle i uvijek će ih biti unutar svih partija, a naročito unutar SDS-a. Ali oko platforme SNSD-a se okupljaju i oni koji su otišli iz SDS-a. Već su koalicioni partneri SNSD-a dva bivša predsjednika SDS-a sa svojim političkim partijama", rekao je Radmanović.

On je ocijenio da nema razloga da jedan broj ljudi u SDS-u koji ozbiljno razmišlja o Srpskoj i statusu srpskog naroda i njegovom daljem razvoju na ovom prostoru ne bude dio zajedničkog nastupa u Sarajevu i da to u SNSD-u i očekuju.