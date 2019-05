Radmanović: Izetbegović bez konsultacija sazvao sjednicu zajedničkog kolegijuma

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović (SNSD) rekao je danas u Sarajevu da je predsjedavajući Doma naroda Bakir Izetbegović sazvao današnju sjednicu Zajedničkog kolegijuma oba doma a da se uopšte nije konsultovao i da je u dnevni red uvrstio tačke o kojima je nemoguće uopšte rasravljati.

"Kad smo mu to rekli on je bio iznenađen i za neodržavanje sjednice optužuje druge", rekao je novinarima Radmanović, koji sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Nikolom Špirićem (SNSD) nije podržao dnevni red koji je predložio Izetbegović.

Radmanović je naglasio da je suština priče da se u BiH dogovara po redu, odnosno ono što je SNSD davno rekao, da prvo bude formiran Savjet ministara.

"To smo mogli da uradimo u decembru. Što to nismo uradili greška je Izetbegovića i političke partije kojom on rukovodi. To se i dalje može popraviti i u interesu je svih da se to porpavi. SNSD je spreman da se to popravi u skladu sa normalnim dogovorom", rekao je Radmanović.

On je napomenuo da je dogovoren raspored snaga u Savjetu ministara, ali SDA neće to da realizuje, postavljaju određene uslove svima, dodajući da SNSD nema uslova osim da u skladu sa onim što pripada srpskoj strani bude realizovano.

Radmanoviće smatra da je moguće večeras ili sutra otkočiti proces u formiranju Savjeta ministara ako SDA bezuslovno shvati da svako ima svoja mjesta u vlasti koja se samo sastavljaju.

"Dok oni budu postavljali uslove pod uticajemo iz BiH ili van BiH to neće funkcionisati", poručio je Radmanović.

Prema njegovim riječima, politička partija kojom rukovodi Izetbegović neće da pravi BiH po Ustavu BiH, odnosno neće ravnopravnost u BiH, nego hoće da dominira u cjelosti, a to nije moguće.

"Mi ih moramo s vremena na vrijeme da podsjetimo da to nije moguće. BiH je dogovor dva entiteta i tri naroda ili je nema", naglasio je Radmanović.

Izetbegović je rekao da su Radmanović i Špirić ponovili stav SNSD-a da je formiranje Savjeta ministara uslov za sve aktivnosti na nivou zajedničkih institucija BiH.

Zajednički kolegijum BiH trebalo je danas da razmatra dopis Ministarstva inostranih poslova BiH u vezi sa imenovanjem parlamentarne delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope.