Radmanović: Kolegijum 5. maja o terminu redovne sjednice

SARAJEVO - Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović najavio je danas u Sarajevu da će u utorak, 5. maja, biti održana sjednica Kolegijuma na kojoj će biti odlučeno o terminu redovne sjednice.

Govoreći o današnjoj hitnoj sjednici, Radmanović je naveo da je ona održana u skladu sa Poslovnikom.

"Pitanje da li je zakasnila je upitno. Tvrdnja pojedinaca da je gotova epidemija je u potpunoj suprotnosti od onog što kaže Svjetska zdravstvna organizacija i onog što se nama dešava ovdje", rekao je Radmanović novinarima.

On je istakao da je važno da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine danas donio dopunu Poslovnika onako kako je većina poslanika to tražila, što uključuje čak i one koji su se bunili.

"Nije odlučeno isključivo o radu Parlamenta onlajn, jer ako ste dobro pročitali Kolegijum može da odluči da će se sjednica održati na daljinu. Mi smo danas isprobali i veliku salu i vidjeli da, bez obzira koliko će trajati epidemija, možemo držati sjednicu potpuno zdravstveno bezbjednu, samo moramo neke male elektronske dodatke uraditi. Te dvije stvari su veoma važne", rekao je Radmanović.

On je dodao da su tokom današnje hitne sjednice Predstavničkog doma predstavnici opozicije govorili o nekim pitanjima koja će biti predmet nove redovne sjednice, ističući da nije bilo potrebe za histeričnim ispadima koji ne dolikuju poslanicima Parlamentarne skupštine.

Kada je riječ o mjerama o spasavanju privrede, Radmanović je napomenuo da su na današnjoj sjednici poslanici opozicije postavljali slično pitanje, ocijenivši da je riječ o populističkim pričama.

"Ne može Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH donositi takve odluke. Razvoj je u nadležnosti entiteta i oba entiteta su donosila odluke koje su skoncentrisane na popravljanje ukupnog ekonomskog stanja u entitetima gdje je i njihova nadlaženost", pojasnio je Radmanović.

On je dodao da smanjivanje naknada za topli obrok i odvojen život, kako su to tražili pojedini predstavnici opozicije, ne predstavlja nikakav stvaran doprinos stabilzaciji ekonomskog stanja u BiH.