Radmanović: Lokalni izbori moraju biti raspisani

BANJALUKA - Lokalni izbori u BiH moraju biti raspisani prema zakonu u prvoj sedmici maja i tu nema potrebe za bilo kakvom raspravom, rekao je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović.

Radmanović je istakao da se aktuelni saziv Centralne izborne komisije (CIK) BiH ponaša kao da izbori treba da budu održani u maju, a ne raspisani, te je dodao da je pomalo nevjerovatno što priču o odgađanju izbora podržava opozicija u Republici Srpskoj.

"To je smiješno, jer svuda u svijetu opozicija hoće izbore da bi došla na vlast. Ovi naši neće. Valjda zato što je liderima opozicionih partija sasvim dobro u ovakvoj situaciji. Oni stalnim nastupima i kritizerstvom jačaju lični imidž unutar stranaka i njima izbori nisu potrebni", rekao je Radmanović za "Glas Srpske".

Govoreći o tvrdnjama iz CIK-a da je pandemija virusa korona ugrozila procedure, te da su tražili i izmjene Izbornog zakona, on ističe da su to "priče za malu djecu".

"Oni tvrde da neće moći da budu preuzeti materijali i slično. Pa pola zemlje i dalje radi uz mjere zaštite. Uz te mjere se mogu preuzeti i materijali. CIK svojim ponašanjem samo dodatno ojačava stav da mora biti riješeno pitanje rada te institucije u kojoj su, nažalost, članovi iz Srpske koji nemaju iskustva, što je katastrofalno", istakao je Radmanović.

On kaže da ima vremena za odgađanje izbora, ako bude potrebe, i nakon raspisivanja, dodajući da u regionu i Evropi niko ne razmišlja o odgađanju izbora.

Radmanović smatra da trenutno situacija uopšte nije alarmantna niti dramatična, te da se o odgađanju može pričati ako se pokaže da tokom maja i juna neće biti moguće sprovesti neke radnje.

Govoreći o potrebi rješavanja pitanja rada CIK-a, on je naveo da postoji problem sa zakonitošću izbora članova te komisije.

"Podsjećam da zakon kaže da treba da budu izabrani istaknuti stručnjaci, a mi smo došli u situaciju da na jednoj sjednici Predstavničkog doma na brzinu budu razriješeni neki članovi i izabrani novi. Sada postoji problem i sa konkursom za izbor novih članova. Predsjednica Komisije za izbor članova CIK-a Borjana Krišto uputila im je neka akta koja oni ne doživljavaju kao da ta komisija ne postoji. Rješavanje te situacije u CIK-u biće veći problem nego odgađanje i raspisivanje izbora", rekao je Radmanović.

Govoreći o zakazivanju hitne sjednica Predstavničkog doma za 28. april, na kojoj bi trebalo da bude izmijenjen Poslovnik o radu kako bi bilo omogućeno održavanje onlajn sjednica, Radmanović je rekao da se Kolegijum opredijelio da sazove hitnu sjednicu i tako izađe u susret jednom broju poslanika koji su predlagali održavanje sjednice onlajn, što znači da treba da bude promijenjen Poslovnik.

"Idemo na kratku sjednicu, mijenjamo Poslovnik pa u posebnom situacijama možemo da zasjedamo na daljinu. Uslovi za tu sjednicu postoje. Bitno je da se ne desi da parlament postane neki novi klaster", naveo je Radmanović.

Komentarišući zahtjev jednog broja partija, uglavnom opozicionih, za hitne promjene pojedinih zakona, Radmanović je rekao da na zakone koji su predloženi postoji negativan stav Vlade Republike Srpske.

"Rijetko se desi da je taj stav potpuno negativan, ali sada imamo takvu situaciju kada je u pitanju hitnost izmjena Zakona o PDV-u, Zakona o akcizama, i o vanrednim mjerama koje predviđaju smanjenje naknada, kao da će to smanjenje promijeniti stanje. Četiri poslanika iz Srpske, koji su u Srpskoj opozicija, učestvuju u tome, a njima manipuliše jedan broj političara iz Sarajeva", istakao je Radmanović.

On je naveo da je jedna situacija kad izmjene predlažu poslanici, a druga kad to radi Savjet ministara, dodajući da to u konkretnom slučaju rade poslanici, te da je onda i logično da entitet iz kojeg dolazite kaže svoj stav na osnovu mišljenja stručnih timova.

"U vezi sa zakonom o PDV-u, u Srpskoj većina privrednika misli da je to pogrešno postavljeno. PDV plaćaš ili ne plaćaš, da li ćeš ga plaćati 10. ili 30, to nije važno, tako bar kažu privrednici. Smanjenje primanja je populistički prijedlog onih koji ovu situaciju pokušavaju da iskoriste za ono što im nije ranije prolazilo. Pominju i neki fond na nivou BiH, a to je nepotrebno, jer entiteti su nosioci razvoja, sav udar ide na entitetske budžete, i tu se ne može previše pomagati iz nekog posebnog fonda na zajedničkom nivou", rekao je Radmanović.

On je rekao da nije isključena ni mogućnost da neka većina to "progura" i na sjednici koja slijedi u utorak, 28. aprila.

"Ovi koji nisu vlast u Banjaluci procjenjuju da je lakše da u Sarajevu sarađuju sa nekima protiv Republike Srpske i pokreću ta pitanja. Pitanje je samo da li će stav Vlade išta značiti za ova četiri poslanika, a trebalo bi da znači", naveo je Radmanović.

Na pitanje da li se predugo čekalo na aktiviranje parlamenta imajući u vidu da kriza traje mjesec i po dana i da neki parlamenti u regionu rade ili najavljuju da će početi sa normalnim radom narednih dana, Radmanović je rekao da je to diskutabilno i zavisi od situacije i različitih stavova.

"Jedan broj stranaca nama drži predavanja, dok njihovi ljudi bježe iz izolacije i sad tu imamo veliku priču jesmo li na vrijeme počeli da pripremamo sjednicu i jesmo li zakasnili", rekao je Radmanović.