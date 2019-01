Radmanović: Nema uslova za rad Parlamenta BiH

BANJALUKA - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH Nebojša Radmanović rekao je da se sjednice ovog doma neće održavati dok ne bude imenovan predsjedavajući Savjeta ministara.

Radmanović je rekao da je demokratska praksa svih, pa i u BiH, da ima izbore svake četiri godine i da na izborima narod pokazuje kome daje povjerenje da u ime njega upravlja zemljom.

"To podrazumijeva da nakon svih izbora dođe do formiranja nove vlasti. Svi oni koji kažu da bez obzira na izbore može ostati stara vlast i nakon četiri godine, ruše demokratski dostignut nivo razvoja društva u svojoj zemlji. Tako i partija /Demokratski front/ Željka Komšića, koja se i rukama i nogama zalaže za neku njima znanu BiH, kaže da izbori nisu ni bili potrebni. Mi u SNSD-u mislimo potpuno obrnuto", rekao je Radmanović, koji je i potpredsjednik SNSD-a.

On je za "Glas Srpske" istakao da je zbog toga ova stranka pokrenula pitanje konstutuisanja i Predstavničkog doma, izabrala delegate u Dom naroda i pokrenula pitanje izbora Savjeta ministara. "Apsurdno je što to još nije učinjeno", rekao je Radmanović. On je rekao da su su postojali uslovi da se to uradi već do sada, bez obzira na nesporazume unutar FBiH, ali da nažalost postoje oni koji kreiraju sasvim drugu klimu, postavljaju uslove koji nisu uslovi za formiranje vlasti na nivou BiH.

Radmanović kaže da je sada teško procijeniti kada će doći do izbora predsjedavajućeg Savjeta ministara, ali da SNSD smatra da je taj posao trebalo odavno da bude završen. "Čini mi se da sazrijevaju uslovi i na drugoj strani da to treba da bude završeno. Ne znam čiji može biti interes da izvršna vlast bude u tehničkom mandatu", rekao je Radmanović.

Na pitanje da li će se sjednice parlamenta zakazivati i održavati do odluke Predsjedništva BiH o predsjedavajućeg Savjeta ministara, Radmanović je naveo da za tim nema potrebe. "Na sjednici Kolegijuma smo zaključili da nema potrebe da se to radi. Nema uslova za formiranje ni stalnih komisija, a samim tim i za rad parlamenta jer prva tačka naredne sjednice mora biti izbor komisija", rekao je Radmanović. SNSD je za predsjedavajućeg Savjeta ministara predložio bivšeg ministra finansija Republike Srpske Zorana Tegeltiju.