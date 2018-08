Radmanović: Problem nije u Srpskoj već u BiH

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović rekao je večeras da su se prevarili oni koji su mislili da će poraziti Republiku Srpsku tako što će u vlast na nivou BiH uzeti srpske predstavnike sa manjom podrškom vlastitog naroda i njima komandovati.

Radmanović kaže da niko ne može osporiti ocjenu da je rad Savjeta ministara u protekle četiri godine bio slab zato što je sastavljen od ljudi koji nemaju većinsku podršku svog naroda.

"Niko ne može sporiti ocjenu da je rad u ove četiri godine bio slab, da je od početka takav zbog loše sastavljene koalicije, zbog toga što je u izvršnoj vlasti dio ljudi koji nije dobio većinsku podršku svog naroda. SNSD i naši koalicioni partneri su pobijedili na izborima i formirali vlast u Srpskoj, a u Sarajevu je neko izabrao srpsku manjinu da ide u vlast i dobili smo problem", rekao je on za Alternativnu televiziju.

Radmanović, koji je i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, istakao je da problem nije u Republici Srpskoj, već u BiH.

Predsjedništvo želi ubrzati put BiH u NATO

Radmanović ukazuje i da Predsjedništvo BiH, u kojem je i član iz Republike Srpske Mladen Ivanić, radi na tome da ubrza put BiH u NATO.

Prema njegovim riječima, postoje stavovi Predsjedništva BiH od prošle godine da se jasno i brzo ide ka ispunjavanju svih ciljeva za MAP, koje je potpisao Dragan Čović, a za koje je glasao i Ivanić.

"Postoji taj zaključak, samo ga niko ne pokazuje. Ova ekipa, uključujući i Mladena Ivanića radi na ubrzanom putu ka NATO-u, i to ne kriju, ali prokušavaju da to sakriju od javnosti i da kažu `evo Radmanović je to potpisao`. Ja jesam to potpisao 2009. godine, i to je bio stav Predsjedništva BiH usaglašen i sa Zakonom o odbrani i sa stavovima parlamenta Srpske. Sad postoje drugi stavovi parlamenta Srpske, ali se taj proces ipak nastavlja", navodi Radmanović.

Uvjeren u pobjedu SNSD-a

Radmanović smatra da će Ivanić na izborima kao kandidat za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske izgubiti zbog toga što je loše radio.

Prema njegovom mišljenju, nije moguć scenario da, ukoliko na izborima pobijedi Milorad Dodik, Ivanić bude predsjedavajući Savjeta ministara jer su njihovi politički stavovi veoma različiti.

Radmanović je uvjeren i u pobjedu kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović, koja je dobro vodila Vladu Srpske i ostvareni uspjesi su velikim dijelom njena zasluga, dok opozicija nema rješenje za bolji život.

"Rezultati istraživanja pokazuju da je ona (Cvijanovićeva( u prednosti u odnosu na protivkandidata. Mislim da će predizborna kampanja pokazati još veću razliku između Cvijanovićeve i Govedarice", smatra Radmanović, koji je nosilac izborne liste SNSD-a za parlament BiH.

O odbacivanju izvještaja Komisije o događajima u Srebrenici

Komentarišući to što je Narodna skupština Republike Srpske danas jednoglasno odbacila izvještaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, Radmanović ocjenjuje je to dobar put za odbacivanje svega što je urađeno pod političkim pritiskom i da eksperti analiziraju sve što se događalo na tom prostoru.

On naglašava da svi znaju, ali da niko nije imao snage da kaže, da je izvještaj sačinjen pod pritiskom međunarodne zajednice, i ističe da je to dio međunarodnog projekta koji je tragediju pretvorio u političku priču.

"Sada imamo snage, i to jasno kažemo", ističe Radmanović.

O migrantskoj krizi

Kada je riječ o migrantskoj krizi u BiH, Radmanović ukazuje da vlast u BiH spava i da je ovom problemu trebalo pristupiti mnogo ranije i mnogo ozbiljnije, jer je cijeli region to učinio još prije četiri godine.

O slučaju Dragičević

Govoreći o slučaju Dragičević, Radmanović je naveo da je strašna tragedija zadesila jednu porodicu i da svako ko ozbiljno razmišlja mora da saosjeća sa njima, te da su institucije sistema morale i trebale brže da rade da bi se saznala istina.

"Potpuno je opravdan svaki zahtjev, prije svega roditelja, ali i svih koji ih podržavaju da se sazna istina. Do istine se mora doći, samo je pitanje kada. Iako rijetko dajem ocjene o pravosuđu, jer mislim da to ne treba da rade političari, ovo je situacija kada se osjeća da se moglo i trebalo raditi brže i da je možda dio toga i prouzrokovao ovako duge proteste u Banjaluci", naglasio je Radmanović.

On kaže da je, za razliku od te tragedije i saosjećanja sa roditeljima i porodicom, ovo što se sada dešava na Trgu Krajine dio politike.

"Jedan broj opozicionih političara praktično je okrenuo te ljude na drugu stranu i dobili smo skupove koji postaju politika. To je uvijek kada se oko jedne tragedije upetljaju političari i onda dobijete drugu vrstu problema", navodi Radmanović.