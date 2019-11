Radmanović: Program reformi BiH uvažio stav o vojnoj neutralnosti RS

BANJALUKA - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović izjavio je večeras da postoji mnogo razlika između Godišnjeg nacionalnog plana (ANP) kojem se Republika Srpska protivila i usvojenog Programa reformi BiH u kojem je uvažen stav Srpske o vojnoj neutralnosti.

"ANP je predstavljao 165 stranica reformi posvećenih prvenstveno koracima za ulazak u NATO, protiv čega smo mi bili, plus bezbjednosnu priču u okviru toga, kao što je reforma policije, te niz drugih stvari", rekao je Radmanović.

On je napomenuo da se protiv ANP-a nisu bunili predstavnici Republike Srpske koji su u proteklom periodu činili vlasti na nivou BiH, nego da su tek sa promjenom vlasti i stavom srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika počeli da se bune, ali ne da sruše ANP, nego da ga skinu sa dnevnog reda Savjeta ministara.

Radmanović je naveo da u Programu reformi BiH nema reforme policije unutar entiteta i kantona, a kamoli u cjelini, kao i da ovaj dokument ne prejudicira članstvo u NATO-u.

"Logično je da ako se kaže da se neće prejudicirati članstvo u NATO-u, onda se neće prejudicirati ni Akcioni plan za članstvo (MAP). U Programu reformi se nijednom ne spominje MAP i njime se izašlo u susret stavu Srpske o vojnoj neutralnosti", rekao je Radmanović za RTRS.

Prema njegovim riječima, nakon godinu dana zastoja, stranke koje su pobijedile na izborima 2018. godine primakle su se rješenjima i pokrenule pitanje ukupnog rada na nivou BiH.

"Razlike se polako smanjuju i dolazi se do toga da se može formirati Savjet ministara. Do toga je došlo nakon što je potpisan Program reformi BiH. Riječ je o dokumentu koji je potreban zemlji da napravi plan reformi koji sadrži spoljnu, unutrašnju, bezbjednosnu politiku, borbu protiv kriminala, ukupnu bezbjednosnu situaciju i buduće odnose sa NATO-om, ali ne članstvo", pojasnio je Radmanović.

Govoreći o kritikama koje dolaze od čelnika opozicionih stranaka u Srpskoj, Radmanović je ocijenio da opozicija, koja nije glasala za Rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, sada ispada veliki branilac te rezolucije.

"Oni su govorili da ANP nije problem i da su spremni da ga prihvate, a sada kada mi to nismo usvojili, opet je problem. Priznaju da nisu pročitali Program reformi BiH, ljute se na Dodika što to ne mogu pročitati, a onda kažu da je nešto potpisano. Dodik je bio za to da im se da taj dokument da ga pročitaju, ali nije mogao to uraditi zbog odluke Predsjedništva BiH", rekao je Radmanović.

On je dodao da će opozicija odustati od napada na vlast kada pročita Program reformi BiH koji će biti javan do kraja mjeseca, odnosno kada bude formiran Savjeta ministara.

Radmanović smatra da će opozicija nakon toga tražiti novu temu za koju će optuživati vlast, navodeći kao primjer izjavu koju je predsjednik PDP-a Branislav Borenović dao nakon jučerašnje sjednice Komisije za izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara da je Zoran Tegeltija rekao da neće poštovati odluke Narodne skupštine Srpske.

"To nije tačno. Postoji stenogram, a rad sjednice je bio otvoren za medije. Tako nikada ne mogu postati vlast. Pričati o našim potezima kada je riječ o NATO-u, optuživati sada Dodika, a ranije i mene, znači pokušati sakriti ono što se stvarno dešavalo. Decidni zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o putu u NATO i Zakon o Oružanim snagama su usvojeni kada su oni bili na vlasti", podsjetio je Radmanović.

On je istakao da se u vezi sa Programom reformi BiH poklapaju priče opozicije u Srpskoj i dijela sarajevskih političara.

"To nije teško objasniti. Čvrsta Republika Srpska još je problem nekih političkih krugova u Sarajevu. Nažalost, na sličan način razmišlja i jedan broj političara iz Srpske. Teško je razumjeti kad neko iz Srpske radi protiv nje. Oni ne prihvataju Srpsku i mimo Ustava se trude da rade protiv nje, zato se Mladen Ivanić pohvalio /prenosom nadležnosti Republike Srpske na nivo BiH/ i zato Mirko Šarović kaže da neće slušati institucije Republike Srpske", naglasio je Radmanović.

On je podsjetio da su bošnjački političari postavljali ANP kao uslov za dogovor o formiranju vlasti, ali su na kraju shvatili da niko nema koristi od toga što nema Savjet ministara, te da niko osim nekoliko pojedinaca nema koristi od toga što je Savjet ministara ovoliko u tehničkom mandatu.

"Bez Savjeta ministara nema koraka naprijed ka EU i reformama. Shvatili su da ne postoji šansa da Dodik prihvati ANP, a bez njega to ne može jer je član Predsjedništva BiH. Zašto onda oni ne bi prihvatili Program reformi BiH", naveo je Radmanović, koji je i potpredsjednik SNSD-a.

On vjeruje da će Savjet ministara uskoro biti formiran, jer bi 4. decembra trebalo da bude održana sjednica Predstavničkog doma parlamenta BiH na kojoj će za predsjedavajućeg Savjeta ministara biti potvrđen Zoran Tegeltija.

"Sve provjere ministara mogle bi da budu brzo završene, a da još jedna sjednica parlamenta BiH bude održana 18. decembra. Do kraja januara možemo biti uspješni, jer ima prostora da budu realizovane stvari koje su značajne, među kojima su i različiti sporazumi", kaže Radmanović.

On je podsjetio da političke partije iz Republike Srpske imaju tri ministra i tri zamjenika ministara i napomenuo da će njihova imena biti poznata u narednih 10 dana.

Prema njegovim riječima, program SNSD-a je jasan, a cilj stranke je prosperitena Srpska.

"U nekoliko izbornih ciklusa idemo sa podnošenjem računa, odnosno kažemo šta smo uradili i šta nam je plan da radimo. Uspijevamo u ovome, jer SNSD je 20 godina vlast i ima dobre kadrove, a mislim da će tako biti i u budućnosti", poručio je Radmanović.