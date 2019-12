Radmanović: Program reformi uopšten, ne prejudicira članstvo u Nato

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović izjavio je da je Program reformi BiH ne prejudicira članstvo u NATO i da će o tome odlučivati oni koji su pozvani po Ustavu, Predsjedništvo i parlament BiH.

"To je dovoljno da se kaže da smo se vratili unazad", dodao je Radmanović i ponovio da nije imao uvid u dokument Program reformi BiH, ali da ga je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik detaljno upoznao o sadržaju, te o tome na koje dijelove se odnose popravke.

Radmanović je za televiziju "N1" rekao da su ANP i Program reformi BiH različiti i po obimu, da je novi dokument osam puta manji, te da pokazuje da ima ključnih razlika.

"Suština je u nespominjanju Akcionog plana za članstvo /MAP/ u novom dokumentu, a u onom se govorilo o MAP-u kao prioritetnom zadatku. U novom dokumentu nema reforme policije. Reformski program je uopšten, program koji govori o reformama u unutrašnjosti i spoljne politike, bezbjednosti, ali ne detaljiše se kao u ANP-u", pojasnio je Radmanović.

Na konstataciju novinara da Radmanovićevi politički protivnici u Srpskoj kažu da je jedini Srbin koji je za NATO, on je istakao da nije za NATO, kao što nije ni 85 odsto građana Republike Srpske.

"Oni koji to tvrde pokušavaju da sakriju svoju želju da se to provede u NATO-u, to su pokazali na raznim mjestima, usvajajući strategije, a jedan se pohvalio da je on važna karika u reformi odbrane, a ne stranci i to pokušavaju da sakriju. Govorim o bivšem predsjedniku PDP-a, koji voli da priča na razne načine. Iz tih krugova dolazi ta priča", ističe Radmanović.

Radmanović je rekao da je odluka Predsjedništva da se Program reformi BiH ne objavljuje dok se ne formira novi saziv Savjeta ministara.

"Sam dokument nema ništa posebno zbog čega ne bi trebalo upoznati narodne poslanike. Odluka Predsjedništva je važeća i zato ga nema na Narodnoj skupštini Republike Srpske", napomenuo je Radmanović.