Radmanović: Razni ambasadori prave probleme u BiH

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je da je optužnica protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića politička i da Kristijan Šmit u BiH stvara probleme.

"Potpuno je jasno svim građanima, ne samo u Republici Srpskoj nego i van Srpske, da je riječ o političkom procesu. Čak Tužilaštvo, pa i Sud svojim potezima potvrđuju da je politička optužnica, i to skoro svaki dan", naveo je Radmanović u intervjuu Srni.

Radmanović je ocijenio da nema nikakvih elemenata za optužnicu protiv predsjednika Republike za ono što je on radio u okviru svojih ustavnih nadležnosti.

"Ranije sam rekao da očekujem da Sud bude pametniji nego Tužilaštvo, ali, nažalost, moram danas reći da nije tako - da se Sud ponaša isto kao Tužilaštvo pod pritiskom dijela međunarodne zajednice i dijela javnosti u Federaciji BiH i pokreće politički postupak sa potpuno nezvjesnom političkom situacijom u BiH", naglasio je Radmanović.

On je konstatovao da, prema onome kako su pokrenuli optužnicu i potvrdili je, ne mogu nikoga osuditi, pa ni Dodika, ali da sve ovo što se dešava politički stvara ozbiljne probleme.

Komentarišući zahtjev da Dodiku bude zabranjeno političko djelovanje u narednih 10 godina i Lukiću određene sankcije, Radmanović je ocijenio da su takav zahtjev i tako napisana optužnica samo još jedna potvrda da je riječ o političkom procesu.

"Ovdje se Tužlaštvo želi nametnuti kao glavni organ u BiH koji odlučuje i kako će se ponašati političari i kakav će put političara biti. Podsjećam ih da to nije njihova nadležnost, da imaju na hiljade neriješenih predmeta, na hiljade stvari koje nisu potvrdili po optužnicama i ovdje su ušli u proces koji nije njihova nadležnost", ukazao je Radmanović.

On je ocijenio da ne vjeruje da će Sud prihvatiti kao ozbiljnu priču da legalno izabranom, od naroda izabranom predsjedniku bude zabranjeno da se bavi tim poslom.

"To bi bio presedan u demokratskoj praksi u svijetu da neki drugi organ, koji narod nije birao, a pogotovo ovima koji nisu ni u Ustavu utemeljeni /Sud i Tužilaštvo BiH/, pokušava da kaže ko će biti predsjednik tom narodu. Nadam se da će makar u ovoj situaciji Sud biti pametniji od Tužilaštva", istakao je Radmanović.

Radmanović je naveo da je teško procijeniti težinu sadašnje krize u BiH jer je mnogo raznih vrsta kriza bilo u BiH, različitih pokušaja promjena Ustava, nametanja zakona, preuzimanja nadležnosti koje nisu definisane Ustavom i da je to uvijek nosilo neku vrstu krize.

"I ovo je ozbiljna kriza koju je nametnuo dio nesposobnih stranih diplomata u BiH, dio nelegalnih stranih diplomata i dio ljudi koji voli da sluša te strance koji rade u Sarajevu, a sada se pokazalo da su oni vezani za Tužilaštvo i Sud. To je i zbog toga malo veća kriza jer im se učinilo da postoje šanse da se mi u BiH oko nekih stvari dogovorimo, pa ovako pokušavaju da to iskomplikuju", ukazao je Radmanović.

On je naveo da, nažalost, iz EU konstantno pričaju da čekaju BiH, te istakao da je ovo već peta generacija u Evropskoj komisiji koja to ponavlja. Da je BiH primljena u EU, gdje i pripada, dodao je Radmanović, onda ne bi dolazili do izražaja samozvani stranci koji zbog svojih interesa ili neznanja izazovu krizu u BiH koja se lomi preko leđa građana.

Radmanović je ocijenio da već postaje smiješno komentarisati poteze Šmita, koji je prihvatio da obavlja funkciju bez potvrde Savjeta bezbjednosti UN, koji radi po svojoj volji bez dovoljno iskustva u bilo kakvim ozbiljnim poslovima u svojoj zemlji, te koji je napravio niz problema u BiH - od izmjena Izbornog zakona u izbornoj noći, što nije poznato bilo gdje u svijetu, pa do ovoga što sada radi.

"Šmita prate ekipe koje izmišljaju priču o barikadama. U vremenu ovakvog informisanja, gdje na svakom pedlju i svakog sekunda svaki građanin može vidjeti gdje se šta dešava, a pogotovo to mogu vidjeti određene službe - jasno se moglo vidjeti da nema nikakvih barikada. Zašto bi jednom takvom čovjeku uopšte neko postavljao barikade? Zar je važno hoće li doći ili neće? Hoće li preći međuentitetsku liniju ili neće? Kome je to uopšte važno?", upitao je Radmanović.

Radmanović je ocijenio da tim tvrdnjama Šmit pokušava da sebi da na značaju.

"Ovdje je konačno dobio zreo politički odgovor od opozicije iz Republike Srpske, koja je odbila da se sastane sa Šmitom, iako se cijela opozicija u Srpskoj ponaša apolitično", naglasio je Radmanović.

Na pitanje da li će predstavnici iz Republike Srpske napustiti zajedničke institucije na nivou BiH, Radmanović je odgovorio da uvijek postoji nekoliko opcija.

"Ovo je specifična situacija u kojoj se i može i treba razmišljati i o tome. Kažem razmišljati jer nema institucija BiH bez legitimnih predstavnika Srba. To što su neki umislili da možda ima, varaju se, a to smo već i pokazali", rekao je Radmanović.

On je napomenuo da je ovo specifična situacija u kojoj Srbi neće pokrenuti to pitanje, da budu krivi za ono što su drugi "zakuvali".

"Jasno je da svu ovu krizu pravi kancelarija OHR-a uz pomoć jednog dijela diplomata i da tu priču prihvata dio političkog Sarajeva. Mi smo jasno rekli da ćemo i dalje pratiti šta se ovdje dešava. Ukoliko napadi na Republiku Srpsku iz OHR-a i od nelegitimnog Šmita budu nastavljeni, mi ćemo od situacije do situacije procjenjivati kako treba da se ponašamo", naveo je Radmanović.

On je istakao da je ovo situacija u kojoj predstavnici Republike Srpske stvari drže pod kontrolom.

"Ništa se ne može krupno uraditi u institucijama BiH bez volje Srba. Krupni potezi i oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj u institucijama BiH ne mogu se desiti zbog rasporeda političkih snaga iz Srpske koje mogu to da kontrolišu", poručio je Radmanović.

Radmanović je naveo da potezi dijela međunarodne zajednice i OHR-a mogu dovesti do toga da se pokuša oteti neka nadležnost, ali da je to granica preko koje se ne može ići i koja se ne može tolerisati.

"Crvena linija je imovina i Republika Srpska ima potpuno jasan stav o tome oduvijek. Republika Srpska ima svoju imovinu i neće dozvoliti da je nekim aktom neki visoki predstavnik ili bilo ko otme. To je crvena linija od koje niko od političara iz Republike Srpske neće odstupiti", naglasio je Radmanović.

Radmanović je istakao da Republika Srpska čuva Dejtonski mirovni sporazum i podsjetio da na samom kraju 1995. i prvim mjesecima 1996. godine Srbi nisu bili baš zadovoljni jer su smatrali da se bore za samostalnu zemlju koju nisu dobili.

"Kad smo shvatili kako je on sačinjen, počeli smo da ga sprovodimo dosljedno. Mislim da je i danas glavni branilac međunarodnog Dejtonskog mirovnog sporazuma Republika Srpska. Njega moraju mnogo više da štite i njegovi tvorci – SAD i velike sile, ali i susjedi koji su u potpisivanju vrlo važni - Hrvatska i Srbija", podsjetio je Radmanović, koji smatra da, nažalost, nije tako bilo u prethodnih 25 godina.

Problem konstantno prave, kaže on, međunarodni predstavnici u BiH.

"Više problema prave oni nego njihove centrale. Probleme prave razni ambasadori, dio ljudi koji su angažovani u PIK-u, visoki predstavnici do sada i ovaj nelegalni", precizirao je Radmanović.

Komentaršući podatke koje je u javnosti iznio ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković da je Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH nelegalno prisluškivala 100 političara i novinara, Radmanović je naveo da je najmanje osam godina na razne načine na različitim nivoima ukazivano na problem OBA u BiH.

"Ukazivali smo na problem njenog direktora (Osmana Mehmedagića), koji je čisto stranački aparat, do toga da ni u okviru te stranke ne štiti sve članove nego samo jedan dio, do toga da se nelegalno ponaša, da nema diplomu i niz drugih stvari koje su nevjerovatne za bilo koju demokratsku zemlju", rekao je Radmanović.

On je napomenuo da je u susjednoj Hrvatskoj zbog jednog telefonskog razgovora direktor te službe promijenjen.

"Mi o propustima OBA govorimo osam godina, niko nas ne sluša. OBA je i prije Mehmedagića bila moćna, ali je u njegovom mandatu potpuno okrenuta na drugu stranu, protiv interesa BiH. To je i prije trebalo i ranije moralo da se objelodani i da Tužilaštvo pokrene postupak, jer tu dokaza ima mnogo, ali nisu. To dokazuje da je Tužilaštvo politički orijentisano, pa čak i nacionalno. Spremno je da pokrene postupak protiv predsjednika, koga je narod izabrao, a nije protiv onoga koji prisluškuje i njihove ljude", istakao je Radmanovć.

On je izrazio nadu da taj period prestaje i da se mora imati u vidu da novi menadžment ne može promijeniti preko noći ono što su Mehmedagić i njegovi poslušnici osam godina kvarili. /kraj/žd/foto/video