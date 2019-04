Radmanović: SDA na svakom koraku pokušava da kaže 'mi smo glavni u BiH'

SARAJEVO - Nebojša Radmanović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SNSD-a rekao je da su sastanku delegacija SNSD-a, HDZ-a i SDA načinjeni neki koraci - ali suštinski još ništa nije dogovoreno. On je pojasnio koji je to problem sa SDA trenutno nerješiv.

"Dogovarali smo mnogo toga i čini nam se da smo napravili određene korake, ali nije dogovoreno skoro ništa. Dogovor nije zaokružen. Dogovarali smo oko podjele ministarskih mjesta, jer je izjava lidera usaglašena. Moralo se vratiti dijelom na NATO, na insistiranje SDA, što je pokvarilo ukupnu situaciju. Nije dogovoreno", kazao je u uvodu Radmanović.

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, je u srijedu kazao da je sve dogovoreno, a Milorad Dodik, predsjenik SNSD-a, rekao je da nije ništa. Radmanović je kazao da je Čović poznat kao optimista, kada god ima mali pomak, on, kako smatra Radmanović, kaže da će biti naredne sedmice.

"Vidimo da nije tako. Tačno je da smo razgovarali o devet ministarstava i dogovorili raspodjelu osam. Deveto pripada Republici Srpskoj, i nastao je spor što mi mislimo da SNSD-u pripada, a SDA nije za to", rekao je Radmanović.

Radi se o ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, koje, kako kaže Radmanović treba da pripada SNSD-u, a to spori SDA.

"SDA na svakom koraku pokušava da kaže 'mi smo glavni u BiH'. To je problem koji je nerješiv. Ovo je najjednostavnija priča u kojoj se pokazuje ravnopravnost. Devet ministarstava, tri-tri-tri i svu smo priču završili", poručio je Radmanović.

"Pozivaju se na neke ranije odluke i hoće da kažu sljedeće: kad je njihov predsjedavajući, onda imaju još tri mjesta. Kada je predsjedavajući iz reda Hrvata ili Srba - oni imaju još po dva. I sad su pokušali to da urade. Izmislili su da posljednje ministarstvo ne treba da pripada SNSD-u, da to bude nestranačka ličnost. To nije moguće", kazao je Radmanović za N1.

Problem je nastao i oko godišnjeg plana - odnosno NATO-a. Prema Radmanovićevom mišljenju - to je pretjerano.

"Oni imaju fikciju da mogu završiti godišnji plan za NATO. Oni misle da se to treba da završi po svaku cijenu. Zato otežu ovo sve. Osim ako nije razlog da ne daju SNSD-u da uđe u vlast, ali mislimo da nije, da je to pretjerano. Mi smo nadmoćni u Parlamentu, predstavnici RS. To im je važno ko zna zbog čega. To je sitnica u ukupnim razgovorima. Ostali su kod dva pitanja, zato sve raspalo, zato BiH ima tehnički mandat Savjeta ministara", pojasnio je Nebojša Radmanović.