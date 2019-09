Radmanović: SDA u rezoluciji usvojila njihov stav star 30 godina

BANJALUKA - Mi se čvrsto držimo Dejtona i to je naš konačan stav, rekao je Nebojša Radmanović, potpredsjednik SNSD-a, te dodao da je SDA ključni krivac što do sada nije došlo do formiranja vlasti.

"Jasno kršenje Dejtona i Ustava BiH pokazuje da oni koji su se pozivali na ustavnost nemaju namjeru da se drže Ustava", istakao je Radmanović.

Rekao je da ono što je SDA usvojila u svojoj rezoluciji njihov stav star 30 godina.

"Sa takvim stavovima se SNSD nije slagao ni ranije. SNSD se poziva na svoj početni stav, a to je Dejton i to je ono o čemu mi govorimo sve vrijeme. Niko od političkih partija iz Sarajeva nije reagovao na kršenje Dejtona niti se može reći da imamo reakciju Međunarodne zajednice. Iznosimo nas stav o povratu nadležnosti kojih sada ima oko 80", rekao je Radmanović te dodao da je vrijeme da ponovo afirmišu pravo na samoopredjeljenje.

"Samoopredjeljenje je važna stvar a koju niko nema prava da preskoči. Druga stvar je da o svemu informišemo NSRS i da tražimo njenu podršku za naše stavove. Sljedeća stvar je da pozivamo sve političke partije da nas podrže", rekao je Radmanović.