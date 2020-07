Radmanović: SNSD bio protiv budžeta jer nisu ispoštovani dogovori

SARAJEVO - Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine u Bosni i Hercegovini Nebojša Radmanović kazao je da danas da na sjednici tog doma nije usvojen dugo očekivani Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

"Bez obzira na to što smo bili optimistični i mislili da ćemo to završiti danas, to se nije desilo, ali nije u potpunosti propalo. Nije postojala entitetska većina - istakao je Radmanović te izrazio nadu da će se to desiti u narednih sedam dana.

Naglasio je da je SNSD bio protiv budžeta, jer nisu ispoštovani dogovori koje su ranije imali.

"U budžetu je bilo dosta propusta, nije se moglo dogovoriti da se ti propusti uklone, a nije se uspjelo dogovoriti ni u vezi s drugim vrlo važnim stvarima za BiH. Zbog toga je danas rezultat ovakav, a koji mnoge stvari dovodi u pitanje ukoliko to u toku naredne sedmice ne riješimo", rekao je Ramanović.