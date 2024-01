Radmanović: "Trojka" se plaši SDA

BANJALUKA - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH Nebojša Radmanović rekao je da je sadašnja "trojka" neka vrsta male SDA, iako su mnogi očekivali da će izbacivanje SDA iz vlasti donijeti relaksaciju odnosa u BiH, što se u prvoj godini mandata nije dogodilo.

Radmanović je ocijenio da je SDA, iako u opoziciji, ostala moćna, i oni koji čine "trojku" i dalje je se plaše.

"SDA ima devet poslanika u Predstavničkom domu. To je respektabilna snaga. Oni jesu istisnuti, ali ih se i dalje boje. Osim toga, u 'trojki' često postoje i tri različita mišljenja. Do sada niko nije uspio da izgradi priču da se, svjesni razlika, dogovaramo o onome što je moguće uraditi, nego svi, čim vlast bude formirana, a funkcije podijeljene, nastave po svome", rekao je Radmanović za "Glas Srpske".

On je ponovio da u Sarajevu svi žele centralizovanu BiH, i to najgore vrste, a u Banjaluci neće nikakvu BiH, te bi tu bi negdje u sredini moglo da se nađe rješenje.

"Dejton je sve to predvidio, ali kad su se stranci upetljali i pomogli toj sarajevskoj političkoj priči, došlo je do problema koji i danas traju", rekao je Radmanović.

On je naveo da je o nekim pitanjima danas mnogo teže postići dogovor sa strankama "trojke" nego što je to ranije bio slučaj sa SDA Bakira Izetbegovića, naglasivši da to nije put kojim BiH treba da ide.

Govoreći o obilježavanju Dana Republike, Radmanović je rekao da se dočekuje u dobroj atmosferi.

"Na svakom kraju Srpske se osjeća da to ljudi prihvataju kao svoj dan i žele da to obilježe. Drugo je pitanje što pojedini stranci na ovom prostoru umišljaju da mogu da komanduju svim i svačim. U takvoj situaciji različito tumače odluku Ustavnog suda, koja nije klasična zabrana, i sa tim poluinformacijama odlaze u svijet", rekao je Radmanović.

Komentarišući sudski proces protiv predsjednika Srpska Milorada Dodika, Radmanović je ocijenio da Dodik ne može biti uklonjen sa političke scene.

"Oni njega ne mogu ukloniti. On je legalno izabran predsjednik Republike i toga treba da bude svjestan svako ko ga i podržava i ne podržava. Narod ga je izabrao. Stalno je na sceni neka poluokupacija, neki sa strane bi htjeli da odlučuju. Moguće je da oni hoće da ga eliminišu, ali to nije izvodljivo. Naprotiv, Dodikov rejting je sada još i veći", zaključio je Radmanović.

