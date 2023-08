Radmanović: Tužilaštvo treba da zna da Šmit ne može nametati zakone

​BANJALUKA - Oni koji nameću odluke i oni koji ih slijepo poštuju, ne mogu biti dio proevropske priče. Svima je to jasno. Čak i da je Kristijan Šmit visoki predstavnik, on nema prava da nameće zakone. Tužilaštvo BiH bi to trebalo da zna.

Kaže ovo za Glas Srpske, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH Nebojša Radmanović komentarišući odluku Tužilaštva BiH da podigne optužnicu protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora Službenog glasnika Miloša Lukića, zbog, kako je navedeno, neizvršavanje odluka Kristijana Šmita.

Radmanović smatra da iza ove odluke Tužilaštva stoje oni koji ne daju BiH da ide naprijed, te da se radi o političkom procesu, koji BiH može odvesti u opasne vode.

"Kada podižete optužnicu protiv legalno izabranog predsjednika Srpske, kog je narod izabrao, onda to znači da je ona podignuta protiv svih građana Srpske. U tom slučaju možete očekivati bunt svih", istakao je Radmanović.

Naveo je i kako se nada da će Sud BiH u ovom slučaju biti "malo pametniji od Tužilaštva", jer predsjednik Srpske ima imunitet, ali i ukazao kako se još jednom pokazalo ko su glavni generatori političkih kriza u BiH.

"To, nažalost, traje još od 1996. godine. Svi veliki problemi rezultat su prije svega nezakonitog djelovanja dijelova međunarone zajednice i OHR-a. Kad god se činilo da možemo ići naprijed, da postoje određeni dogovori između ključnih političkih aktera u BiH, onda je, kao po nekom pravilu, dolazilo i do nekih loših i nepromišljenih poteza stranaca, koji su nam pravili probleme i udaljavali od puta ka Evropskoj uniji", poručio je Radmanović.